Рособоронэкспорт: роль артиллерии в локальных конфликтах будет возрастать



Сирийская артиллерия в Дейр-эз-Зоре.

Источник: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani Сирийская артиллерия в Дейр-эз-Зоре.Источник: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani

ЦАМТО, 8 июня. В Москве в Научно-исследовательском машиностроительном институте имени В.В.Бахирева состоялось выездное заседание секции "Техника и вооружение сухопутных войск" Научно-технического совета при Рособоронэкспорте.

На совете были обсуждены вопросы научно-конструкторского и производственно-технологического потенциала российских предприятий промышленности в области создания и продвижения на мировой рынок выстрелов танковой, полевой и морской артиллерии.

Анализ особенностей ведения боевых действий в современных локальных конфликтах показывает, что в ближайшей перспективе роль артиллерии в них будет только возрастать. Большинство стран продолжают считать артиллерию главным средством огневого поражения противника, применение которого не зависит от состояния погоды, времени суток и рельефа местности.

Опыт антитеррористических действий на Ближнем Востоке свидетельствует, что при проведении сухопутных операций на артиллерию возлагается до 50-60% объема огневых задач. Все проводимые операции начинаются и заканчиваются поражением противника главным образом огнем артиллерии.

Вместе с тем, по мнению российских специалистов, изменение характера и содержания современных войсковых и специальных операций вызывает необходимость внесения определенных корректив в разработку и производство боеприпасов.

Для поддержания лидирующей позиции России на мировом рынке вооружений, сохранения и расширения экспорта боеприпасов Научно-технический совет при Рособоронэкспорте определил ряд приоритетных направлений развития артиллерийских и танковых выстрелов. Их соблюдение позволит повысить конкурентоспособность средств поражения российского производства на глобальном оружейном рынке.

В частности, одним из ключевых векторов повышения эффективности применения в боевых действиях ствольной артиллерии и минометов является использование частями и подразделениями новейших и перспективных образцов. В связи с этим предприятиям-разработчикам и производителям боеприпасов рекомендовано создавать и ставить на производство новые образцы танковых, артиллерийских выстрелов и мин. Работа в указанной сфере должна вестись в целях повышения дальности, точности и кучности стрельбы, эффективности действия боеприпаса у цели.

Наиболее перспективными направлениями являются работы по созданию высокоточных боеприпасов и боеприпасов повышенного могущества с одновременным увеличением максимальной дальности стрельбы. Научно-конструкторский и производственно-технологический потенциал российской промышленности позволяет сделать это, говорится в сообщении пресс-службы АО "Рособоронэкспорт".