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Военнослужащие Северного флота в рамках боевой учебы приступили к освоению новых танков Т-80БВМ

09.06.2018 ЦАМТО 311 0
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Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ.
Источник: Decoder / otvaga2004.mybb.ru

ЦАМТО, 8 июня. Личный состав танковых подразделений мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота, дислоцированной в поселке Печенга Мурманской области, в рамках боевой учебы в летнем периоде обучения приступил к освоению танков Т-80БВМ, поступающих на вооружение соединения.

В ходе практических занятий военнослужащие совершенствуют навыки вождения боевой техники по пересеченной местности с преодолением препятствий. Особое внимание уделяется одному из сложнейших элементов тренировок, так называемой "фланговой стрельбе", когда экипаж движущегося вдоль мишенного поля танка должен поразить различные мишени. При выполнении данного упражнения важна слаженность действий всех членов экипажа, так как наводчику-оператору необходимо определить дальность до цели, а механику-водителю – вести боевую машину с постоянной скоростью.

При проведении тренировок особое внимание также уделяется техническому обслуживанию техники. Проводится контрольный осмотр танков, а по окончании практических занятий каждый экипаж выполняет плановое техническое обслуживание и подготовку боевой машины к мероприятиям следующего дня.

Поступающие на вооружение танки Т-80БВМ значительно усилят боевой потенциал танковых подразделений мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота.

Справочно:

Т-80БВМ – российская модернизация танка Т-80БВ. Боевая машина оснащена многоканальным прицелом, на ней установлены 125-мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя.

Танки Т-80БВМ обладают улучшенными характеристиками маневренности и мобильности, оснащены новыми устройствами, повышающими боевую эффективность, уровень защиты и надежности эксплуатации в экстремальных условиях. Новый двигатель улучшает ходовые качества машины особенно в суровых климатических условиях Кольского Заполярья, сообщает пресс-служба Северного флота.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Проекты
Дубна ПР
СФ

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