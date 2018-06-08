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В Крыму начала свою работу школа кадрового резерва для ОПК России "Техноспецназ-2018"

09.06.2018 ЦАМТО 305 0
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Крым
Крым, Россия.
Источник: Алексей Мальгавко/РИА "Новости"

ЦАМТО, 8 июня. В Крыму на побережье Беляус стартовала IV школа инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России "Техноспецназ-2018".

Организаторами школы выступают ДОСААФ России и Союз молодых инженеров России, а поддержку оказывают коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ и руководство Республики Крым.

В 2018 году школа разделена на четыре тематические смены: первые две из них по управлению проектами диверсификации в ОПК и новым парадигмам цифрового проектирования пройдет в июне, а остальные по системной инженерии и передовым производственным технологиям – в сентябре. Это связано с необходимостью ОПК России оперативно отвечать на вызовы в сфере обороны и безопасности.

Участие в июньских сменах принимают 80 специалистов из 32 организаций ОПК. Первый набор молодых специалистов проходит специальный курс обучения, чтобы возглавить проекты по трансферу и локализации новых производственных технологий на предприятиях "оборонки".

Вторая образовательная смена направлена на решение задачи цифровой трансформации промышленности. Для инженеров-конструкторов будет прочитан курс о применении новой парадигмы цифрового проектирования, виртуальных испытательных полигонов и цифровых двойников изделий и производств в целях моделирования глобально конкурентоспособной продукции нового поколения.

"Организаторы школы ставят перед собой цель сформировать кадровый резерв оборонной промышленности для цифровой трансформации предприятий ОПК России и обеспечения максимального уровня обороноспособности страны", – цитирует председателя Союза молодых инженеров России Евгения Мирошниченко Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
08.06.2018
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