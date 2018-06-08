В Крыму начала свою работу школа кадрового резерва для ОПК России "Техноспецназ-2018"
|
|
Крым, Россия.
Источник: Алексей Мальгавко/РИА "Новости"
ЦАМТО, 8 июня. В Крыму на побережье Беляус стартовала IV школа инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России "Техноспецназ-2018".
Организаторами школы выступают ДОСААФ России и Союз молодых инженеров России, а поддержку оказывают коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ и руководство Республики Крым.
В 2018 году школа разделена на четыре тематические смены: первые две из них по управлению проектами диверсификации в ОПК и новым парадигмам цифрового проектирования пройдет в июне, а остальные по системной инженерии и передовым производственным технологиям – в сентябре. Это связано с необходимостью ОПК России оперативно отвечать на вызовы в сфере обороны и безопасности.
Участие в июньских сменах принимают 80 специалистов из 32 организаций ОПК. Первый набор молодых специалистов проходит специальный курс обучения, чтобы возглавить проекты по трансферу и локализации новых производственных технологий на предприятиях "оборонки".
Вторая образовательная смена направлена на решение задачи цифровой трансформации промышленности. Для инженеров-конструкторов будет прочитан курс о применении новой парадигмы цифрового проектирования, виртуальных испытательных полигонов и цифровых двойников изделий и производств в целях моделирования глобально конкурентоспособной продукции нового поколения.
"Организаторы школы ставят перед собой цель сформировать кадровый резерв оборонной промышленности для цифровой трансформации предприятий ОПК России и обеспечения максимального уровня обороноспособности страны", – цитирует председателя Союза молодых инженеров России Евгения Мирошниченко Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.05.2018 Олег Рязанцев: «Цифровизация – это выход на новый уровень производства»
07.03.2018 Отцы "Федора"
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
26.02.2018 Олег Мартьянов: подводные лодки-роботы сегодня уже не фантастика
22.01.2018 Москва намерена повысить устойчивость оборонной промышленности
25.12.2017 ФСВТС: состоялась 17-я торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея"
06.12.2017 Сигнал к научному поиску
20.11.2017 Ростех формирует единую модель управления качеством