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Сербия получила из РФ партию промышленной оптики

09.06.2018 Интерфакс-АВН 371 0
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Механообрабатывающее производство Швабе
Механообрабатывающее производство Холдинга "Швабе".
Источник: http://shvabe.com/

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Партия оптико-механических установок, предназначенных для создания исследовательской техники, экспортирована в Сербию, сообщает в четверг холдинг "Швабе".

"На Балканы направлены высокотехнологичные оптико-механические установки. Оптические скамьи ОСК-2ЦЛ будут использовать при создании исследовательской техники", - говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

Отмечается, что эти устройства дают высокоточную оценку качества изображения изделий, измеряют оптические и пространственно-энергетические характеристики. Применяются в промышленных сферах на различных производственных этапах.

"Отправленная в Сербию партия включает два образца ОСК-2ЦЛ. Заказчик будет использовать их на стадии макетирования, сборки и юстировки оптической системы приборов", - сказано в сообщении.

ОСК-2ЦЛ делает производственное объединение холдинга "Швабе" - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ).

По словам генерального директора НПЗ Василия Рассохина, завод более десяти лет сотрудничает с компаниями Балканского полуострова, "особенно повышенный спрос на оптико-механические приборы НПЗ с их стороны наблюдается в последнее время". "Это признание качества продукции завода и работы "Швабе" в целом. Реализация контракта - шаг в направлении упрочнения позиций на зарубежных рынках исследовательской техники", - рассказал В.Рассохин, которого цитирует пресс-служба.

Один из основных элементов ОСК-2ЦЛ - объектив с микроскопом, который увеличивает изображение в 32, 80 или 120 раз. Газовый лазер в составе установки позволяет работать в когерентном свете. Результаты измерений выводятся на табло и печать, сказано в сообщении.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сербия
Компании
НПЗ
Швабе ОАО

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