Роботизированные РСЗО появятся в России в течение нескольких лет - "Техмаш"



РСЗО "Смерчь".

Источник: rg.ru РСЗО "Смерчь".Источник: rg.ru

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Концерн "Техмаш" завершит разработку полностью роботизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ближайшие несколько лет, сообщил "Интерфаксу" глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"В ближайшие годы", - сказал В.Лепин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, концерн в данное время ведет активные работы по этому направлению.

Ранее главный конструктор тульского НПО "Сплав" (входит в "Техмаш") Борис Белобрагин сообщил, что предприятие разрабатывает новое поколение РСЗО.

"Цех будет оснащен новейшим оборудованием. Многие операции будут происходить без участия человека. Это позволит нам выпускать новое поколение РСЗО. Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы",- сказал Б.Белобрагин, выступая на церемонии запуска новых производственных мощностей для выпуска РСЗО "Торнадо-С".

В декабре 2016 года Владимир Лепин, занимавший на тот момент пост гендиректора "Сплава", сообщил "Интерфаксу", что в РФ, как и в других странах, ведутся работы по увеличению дальности действия ракетного вооружения и повышения его эффективности.

"Основные тенденции в развитии ракетного вооружения традиционны: дальше, точнее, эффективнее. В этих направлениях работают и за рубежом, и у нас. Еще одна тенденция последнего времени - это автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности его работы",- отметил В.Лепин.