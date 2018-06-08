Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Роботизированные РСЗО появятся в России в течение нескольких лет - "Техмаш"

09.06.2018 Интерфакс-АВН 410 0
0
Понравилась новость?
 +4
РСЗО "Смерчь"
РСЗО "Смерчь".
Источник: rg.ru

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Концерн "Техмаш" завершит разработку полностью роботизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ближайшие несколько лет, сообщил "Интерфаксу" глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"В ближайшие годы", - сказал В.Лепин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, концерн в данное время ведет активные работы по этому направлению.

Ранее главный конструктор тульского НПО "Сплав" (входит в "Техмаш") Борис Белобрагин сообщил, что предприятие разрабатывает новое поколение РСЗО.

"Цех будет оснащен новейшим оборудованием. Многие операции будут происходить без участия человека. Это позволит нам выпускать новое поколение РСЗО. Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы",- сказал Б.Белобрагин, выступая на церемонии запуска новых производственных мощностей для выпуска РСЗО "Торнадо-С".

В декабре 2016 года Владимир Лепин, занимавший на тот момент пост гендиректора "Сплава", сообщил "Интерфаксу", что в РФ, как и в других странах, ведутся работы по увеличению дальности действия ракетного вооружения и повышения его эффективности.

"Основные тенденции в развитии ракетного вооружения традиционны: дальше, точнее, эффективнее. В этих направлениях работают и за рубежом, и у нас. Еще одна тенденция последнего времени - это автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности его работы",- отметил В.Лепин.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Торнадо-С
Компании
Сплав НПО
Техмаш НПК
Проекты
Робот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 17:53
  • 215
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.06 17:39
  • 37
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 09.06 17:36
  • 3
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 09.06 16:28
  • 2
Технополис Минобороны на Черном море будет создавать новое оружие за три года
  • 09.06 15:28
  • 1
ОАК и СОМАС согласовали облик российско-китайского самолета CR929
  • 09.06 15:25
  • 1533
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 14:23
  • 1
Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
  • 09.06 14:09
  • 4
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 09.06 13:11
  • 7373
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.06 12:34
  • 21
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 09.06 12:14
  • 2
СМИ: Россия создает самый мощный бомбардировщик в мире
  • 09.06 09:33
  • 41
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 09.06 08:10
  • 1
AGM-114
  • 09.06 05:31
  • 20
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 09.06 03:01
  • 4
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
другие обсуждаемые темы