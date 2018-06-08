Минобороны представит новые образцы спецтехники войск РХБ защиты на форуме "Армия-2018"



Войска РХБЗ России.

Источник: Алексей Китаев / ИА Оружие России Войска РХБЗ России.Источник: Алексей Китаев / ИА Оружие России

Всего будет продемонстрировано более 20 образцов спецтехники

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минобороны России представит на форуме "Армия-2018" 21 современный образец спецтехники войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом в пятницу сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов в интервью, опубликованном в газете "Красная звезда".

"В ходе выставочной программы форума будут представлены тяжелая огнеметная система ТОС-1А, машины РХБ разведки, мобильные подвижные лаборатории, многофункциональная техника для специальной обработки, а также дымовая машина ТДА-3, комплекс дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУ и модернизированный контрольно-распределительный пункт для управления проведением специальной обработки КРПП-2. В рамках закрытого статического показа, в частности, будут представлены новейшие машины РХБ разведки РХМ-8 и РХМ-9", - цитирует Кириллова газета.

Кириллов заявил также, что в настоящее время идут работы по созданию единого робототехнического комплекса, включающего наземные и воздушные средства радиационной разведки.