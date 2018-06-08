В МО РФ подтвердили, что глава Генштаба встретится в Хельсинки с генералом Данфордом
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Валерий Герасимов.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряженности
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу в Хельсинки проведет рабочую встречу с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряженности", - уточнили в ведомстве.
В четверг о планирующейся встрече Герасимова и Данфорда в финской столице сообщило со ссылкой на военное министерство Финляндии агентство Reuters.
В Министерстве обороны РФ также подтвердили, что в финской столице Валерий Герасимов будет принят президентом Финляндии Саули Ниинисте и проведет встречу с главнокомандующим вооруженными силами страны генералом Ярмо Липдбергом.
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08.06.2018
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