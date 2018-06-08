В МО РФ подтвердили, что глава Генштаба встретится в Хельсинки с генералом Данфордом



Валерий Герасимов.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Валерий Герасимов.Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряженности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу в Хельсинки проведет рабочую встречу с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряженности", - уточнили в ведомстве.

В четверг о планирующейся встрече Герасимова и Данфорда в финской столице сообщило со ссылкой на военное министерство Финляндии агентство Reuters.

В Министерстве обороны РФ также подтвердили, что в финской столице Валерий Герасимов будет принят президентом Финляндии Саули Ниинисте и проведет встречу с главнокомандующим вооруженными силами страны генералом Ярмо Липдбергом.