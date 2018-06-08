Пограничники РФ приняли участие в масштабных международных учениях



Пограничный сторожевой корабль Пограничного управления ФСБ РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Пограничный сторожевой корабль Пограничного управления ФСБ РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

В тренировке задействовали 13 патрульных кораблей, в том числе сторожевой корабль "Командор" береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю

ПУСАН /Республика Корея/, 7 июня. /Спец.корр. ТАСС Станислав Варивода/. Боевики одной из международных террористических организаций нанесли в среду в Республике Корея внезапный и подлый удар. В береговую охрану страны ранним утром поступил сигнал о том, что около десятка террористов захватили круизный лайнер "Ханбандо", следовавший из Японии в южнокорейский порт Пусан. На его борту находилось более ста пассажиров.

Представители южнокорейских пограничников экстренно связались с коллегами из России, Японии и Китая, и те направили на помощь свои корабли, вертолеты и спецназ. Ситуация крайне напряженная, кроме того, поступила информация о том, что террористы заминировали захваченное судно.

Изложенное выше - лишь сценарий многосторонних многозадачных учений - 2018 (MMEX - 2018), прошедших в четверг в рамках Форума береговых охран в акватории южнокорейского порта Пусан.

Как передает с места событий корреспондент ТАСС, в этом году в мероприятии приняли участие представители шести стран: Республики Корея, России, Китая, Японии, США и Канады - последние две на правах наблюдателей.

Всего в маневрах было задействовано 13 патрульных кораблей: 10 южнокорейских, по одному от Китая и Японии, а также пограничный сторожевой корабль "Командор" береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Кроме того, в учениях приняли участие пять вертолетов, в том числе один российский, и отряды спецназа (10 человек от Южной Кореи, семь от Китая и шесть от РФ).

Совместные усилия дали видимый результат. Переговоры с террористами вести не стали. Одновременно группы южнокорейского, российского и китайского спецназа высадились на борт захваченного лайнера – первые две с вертолетов, китайцы – с катера, и начали движение в сторону рубки. На то, чтобы освободить судно, уходят считанные минуты – стрельба затихает, не успев начаться, и вот уже журналисты видят лежащие на палубе окровавленные тела террористов, до сих пор сжимающие в руках оружие.

Однако последний из них перед смертью успел подорвать мощную бомбу и на океанском лайнере разгорается мощный пожар, который имитирует десятикилограммовая дымовая шашка, испускающая плотные клубы едкого оранжевого дыма. Справиться с “возгоранием” не удается, и капитан отдает команду покинуть судно.

Часть пассажиров сразу прыгает за борт, зажигая сигнальные фальшфейеры. На место быстро прибывают спасатели на катерах и поднимают людей на борт. Вторая половина пассажиров пытается использовать для спуска аварийный надувной трап. Если до этого все шло гладко, то в этот момент неожиданно налетает ветер, сгущается туман, а на море поднимаются высокие волны. Становится видно, насколько опасна и непроста работа спасателей.

Волны и ветер все время уносили катер в сторону от цели, норовя столкнуть его с другими спасательными судами, барражировавшими рядом. Параллельно в другую сторону течением уносило съехавших в воду по аварийному трапу пассажиров лайнера. За примерно 20 минут трем спасательным лодкам удается выловить из воды всего пару человек, при этом несколько раз едва избежав столкновения друг с другом.

После этого организаторы объявляют об окончании непосредственно учений. Журналисты пересаживаются с “терпящего бедствие” лайнера на патрульный полицейский корвет, который довозит их до судна, на котором расположен штаб учений. Там к репортерам выходят главы делегаций стран-участников.

"Нынешние учения - отличная возможность поднять на совершенно новый уровень сотрудничество между пограничными службами стран-участниц форума", - заявил журналистам перед началом тренировки представитель южнокорейской Службы береговой охраны Пак Гён Мин. "Вместе мы уже сегодня сможем сделать океан безопаснее", - добавил он.

По его словам, главная цель учений - улучшить взаимодействие между государствами-участниками Форума береговых охран пограничных ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского региона в противодействии терроризму и реагированию на ЧП на море. В рамках учений также прошел семинар по ситуациям с массовым спасением людей на море, в ходе которого представители шести стран поделились своим опытом.

Российский взгляд

Итоги учений прокомментировал для ТАСС представитель Департамента береговой охраны ПС ФСБ России капитан I ранга Алексей Кондрат.

“Темой нынешних учений были борьба с терроризмом и массовый поиск и спасение на море. Это два важнейших, приоритетных направления. В рамках учений прошел также семинар, в ходе которого участники обменялись опытом и лучшими практиками. Приоритет был отдан именно массовому поиску и спасению с больших круизных судов, именно когда терпят бедствие люди в большом количестве. Это очень сложно, большого опыта у государств в этом плане нет”, - рассказал он.

Кондарт отметил, что в этом году в учениях принимают участие корабли большого водоизмещения, от России это пограничный патрульный корабль “Командор” с вертолетом и с группой спецназа на борту. “Прислали корабли также береговая охрана Китая, Японии ну и, само собой, Южная Корея как хозяйка учений. США и Канада представлены экспертами-наблюдателями”, - сказал представитель Департамента береговой охраны.

По словам Кондрата, сейчас приоритетное направление многостороннего сотрудничества в рамках форума заключается в переходе от теории к практике, так сказать, из кабинетов - в море.

“Направления сотрудничества различные: это борьба с терроризмом, незаконный нерегулируемый несообщаемый промысел биоресурсов, борьба с наркотрафиком, нелегальная миграция и, безусловно, вопросы морской безопасности”, - подчеркнул он.

Кондрат отметил, что в следующем году председательство над форумом принимает Российская Федерация. Смена председательства произойдет в Китае, поскольку сейчас председательство осуществляет береговая охрана КНР. После этого весной в Южной-Сахалинске планируется провести саммит экспертов береговых охран шести стран, а осенью во Владивостоке встретятся руководители береговых охран стран-участниц форума.

“Приоритетными направлениями в ходе российского председательства будет совершенствование информационного взаимодействия с использованием современных технологий и согласованные практические мероприятия кораблей и авиации в море”, - сказал представитель российской береговой охраны.