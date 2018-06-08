Завершились совместные учения сахалинских и японских пограничников
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Пограничник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июн - РИА Новости. Сахалинские пограничники возвращаются на остров после завершения совместных российско-японских учений, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
В маневрах по задержанию условных контрабандистов участвовали сахалинский пограничный сторожевой корабль "Коралл" и четыре патрульных судна, патрульный катер и авиация Управления безопасности на море (УБМ) Японии.
"По легенде учения японский патрульный самолет заметил в море, как с грузового судна на рыболовную шхуну перегружали товар. После задержания на борту шхуны японские пограничники нашли наркотики", - говорится в сообщении.
Грузовое судно попыталось уйти в воды РФ. На этом этапе к японским коллегам присоединился экипаж "Коралла". Совместными усилиями нарушитель был задержан. Завершились учения прохождением кораблей, судов и катеров в кильватерном строю.
Руководитель ПУ ФСБ РФ по Сахалинской области генерал-лейтенант Сергей Кудряшов и начальник Штаба Первого района УБМ Японии Ивасаки Сюнъичи отметили, что сотрудничество между ведомствами постоянно развивается и "выходит на новый высокий уровень". Цели и задачи учений, прошедших на высоком организационном уровне, достигнуты полностью.
"Обе стороны намерены развивать информационный обмен и наращивать практику проведения согласованных мероприятий в сфере противодействия ННН-промыслу, борьбы с незаконной миграцией и контрабандой в морском пространстве", - говорится в сообщении.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Михаил Галузин отметил, что учения стали "свидетельством укрепления не только сотрудничества, взаимного доверия и дружбы береговых охран России и Японии, но и стран в целом".
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08.06.2018
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