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Завершились совместные учения сахалинских и японских пограничников

09.06.2018 РИА Новости 458 0
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Пограничник. Архивное фото
Пограничник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июн - РИА Новости. Сахалинские пограничники возвращаются на остров после завершения совместных российско-японских учений, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

В маневрах по задержанию условных контрабандистов участвовали сахалинский пограничный сторожевой корабль "Коралл" и четыре патрульных судна, патрульный катер и авиация Управления безопасности на море (УБМ) Японии.

"По легенде учения японский патрульный самолет заметил в море, как с грузового судна на рыболовную шхуну перегружали товар. После задержания на борту шхуны японские пограничники нашли наркотики", - говорится в сообщении.

Грузовое судно попыталось уйти в воды РФ. На этом этапе к японским коллегам присоединился экипаж "Коралла". Совместными усилиями нарушитель был задержан. Завершились учения прохождением кораблей, судов и катеров в кильватерном строю.

Руководитель ПУ ФСБ РФ по Сахалинской области генерал-лейтенант Сергей Кудряшов и начальник Штаба Первого района УБМ Японии Ивасаки Сюнъичи отметили, что сотрудничество между ведомствами постоянно развивается и "выходит на новый высокий уровень". Цели и задачи учений, прошедших на высоком организационном уровне, достигнуты полностью.

"Обе стороны намерены развивать информационный обмен и наращивать практику проведения согласованных мероприятий в сфере противодействия ННН-промыслу, борьбы с незаконной миграцией и контрабандой в морском пространстве", - говорится в сообщении.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Михаил Галузин отметил, что учения стали "свидетельством укрепления не только сотрудничества, взаимного доверия и дружбы береговых охран России и Японии, но и стран в целом".
08.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Япония
Продукция
22460 Охотник
Koral РЭБ
Проекты
Военные учения

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