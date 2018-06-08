В "Ростехе" рассказали о возможностях боевой машины "Терминатор-3"



Боевая машина поддержки танков "Терминатор-3".

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС Боевая машина поддержки танков "Терминатор-3".Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. "Уралвагонзавод" формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков "Терминатор", которые смогут поражать любые цели, заявил РИА Новости Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера "Вооружение" корпорации "Ростех", в которую входит УВЗ.

"С учетом опыта боевого применения "Терминатора" сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины. Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси. Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника", - сказал он.

По словам Абрамова, современная версия машины, которую сейчас начали поставлять в войска, "очень удачная", но в перспективе ее также могут усовершенствовать.

"Например, заказанные военными машины имеют экипаж пять человек. Но уже появилась версия БМПТ, которой управляют всего три военнослужащих. Понятно, что при сохранении той же боевой эффективности мы достигаем этого за счет большей роботизации самой машины и ее вооружения", - рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что пока рано говорить о названии БМПТ нового поколения, но при соответствующем решении Минобороны она может получить индекс "Терминатор-3".

Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".

"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал ее военному ведомству еще в 2000 году. В 2006-м УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны подписало 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым покупателем машин "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны будет выполнен в начале 2019 года.