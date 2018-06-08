В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю



Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Согласно данным инфографики, дежурные силы ПВО выполнили девять вылетов на перехват и сопровождение.

Отмечается, что нарушений российских границ допущено не было.