В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Согласно данным инфографики, дежурные силы ПВО выполнили девять вылетов на перехват и сопровождение.
Отмечается, что нарушений российских границ допущено не было.
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08.06.2018
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