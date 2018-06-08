Главы генштабов России и США обсудят кризисные регионы
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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Начальник генерального штаба России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд проведут в пятницу встречу в Хельсинки.
"В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряженности", - сообщило российское министерство обороны.
В финской столице Герасимов также будет принят президентом Финляндии Саули Ниинистё и встретится с главнокомандующим финскими вооруженными силами Ярмо Липдбергом, добавили в ведомстве.
Финские силы обороны ранее сообщили, что Данфорд также встретится с Ниинистё и Линдбергом.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник 2 июня сообщала, что главы генштабов США и России, скорее всего, проведут переговоры перед возможной встречей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
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08.06.2018
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