"Ярсы" отработали боевое дежурство на условной зараженной местности



Ракетный комплекс "Ярс".

Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев Ракетный комплекс "Ярс".Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Данные занятия позволят проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении.

В рамках патрулирования колонна "Ярса" преодолела условно зараженный участок местности. Поясняется, что согласно легенде учений, диверсанты использовали химические фугасы с отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям.

"После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты проведут полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты", - отмечается в сообщении.

Также была проведена санитарная обработка личного состава, дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих, добавили в департаменте.

"В ходе занятий особое внимание будет уделено вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время", - отмечается в сообщении.