"Ярсы" отработали боевое дежурство на условной зараженной местности
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Ракетный комплекс "Ярс".
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Данные занятия позволят проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении.
В рамках патрулирования колонна "Ярса" преодолела условно зараженный участок местности. Поясняется, что согласно легенде учений, диверсанты использовали химические фугасы с отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям.
"После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты проведут полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты", - отмечается в сообщении.
Также была проведена санитарная обработка личного состава, дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих, добавили в департаменте.
"В ходе занятий особое внимание будет уделено вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время", - отмечается в сообщении.
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08.06.2018
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