Завершен главный этап разработки ракеты с ядерной энергоустановкой и атомного подводного беспилотника - Путин



Кадр из презентации ракетного комплекса "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве, 1 марта 2018 года.

Источник: "Россия-24"/YouTube.com Кадр из презентации ракетного комплекса "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве, 1 марта 2018 года.Источник: "Россия-24"/YouTube.com

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - В России завершен главный этап разработки ракеты с ядерной энергоустановкой и атомной подлодки-беспилотника, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас разработки, о которых я упоминал - это два изделия с ядерным двигателем, малой ядерной двигательной установкой - это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

"И в том, и в том случае мы завершили главный этап разработки, а именно: все, что связано с испытаниями ядерной двигательной установки. Там нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме. Работа идет именно по плану, в рамках запланированных процедур", - сказал президент.

"У меня никаких сомнений нет насчет того, что они в запланированные сроки будут поставлены на вооружение", - сказал В.Путин.

Впервые о новой крылатой ракете и подводном роботе с атомными двигательными установками В.Путин сообщил в Послании Федеральному Собранию 1 марта. Новая российская крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, заявил президент. "Дальность неограниченная, она может как угодно долго маневрировать", - сказал тогда В.Путин.

"Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают", - добавил президент РФ.

По его словам, в России проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, что позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с аналогичной энергетической установкой, заявил президент РФ.

"В конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой", - сказал В.Путин.

По словам президента, в ходе полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги.

В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей, тогда же сообщил президент РФ.

"Просто фантастика", - добавил В.Путин. По его словам, эти аппараты "обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и неуязвимы для противника".

"Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует", - подчеркнул президент РФ.

"Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру", - сказал тогда В.Путин.

Он сообщил, что "в декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата".

По словам В.Путина, "ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность". "При объеме в 100 раз меньшем, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность", - сказал президент РФ.

"Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия", - отметил В.Путин.