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Российские военные корабли смогут заходить в порты Мадагаскара

08.06.2018 РИА Новости 479 0
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Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские военные корабли смогут заходить в порты на Мадагаскаре в рамках соглашения между правительствами РФ и Республики Мадагаскар о военном сотрудничестве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мадагаскар о военном сотрудничестве", - говорится в тексте распоряжения о подписании соглашения.

В частности, в проекте соглашения предусмотрены официальные визиты делегаций различного уровня, обучение и подготовка военных кадров, а также заходы военных кораблей и визиты военной авиации.

Кроме того, опубликовано аналогичное распоряжение о подписании соглашения о военном сотрудничестве с правительством Бурунди.

Также премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился подписать соглашение с кабмином Судана о создании представительства министерства обороны России при суданском оборонном ведомстве.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Судан о создании представительства министерства обороны Российской Федерации при министерстве обороны Республики Судан", - говорится в тексте соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
07.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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Бурунди
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