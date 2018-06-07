Новые вооружения позволят России сохранить паритет с США, считает эксперт



МБР Авангард.

Источник: © Минобороны РФ МБР Авангард.Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Современные системы российского вооружения, включая разработки на новых физических принципах, позволят России сохранить стратегический паритет с США, заявил РИА Новости военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что ракетный комплекс "Авангард" будет принят на вооружение в 2019 году, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" - в 2020 году. Работы по другим новым системам вооружения идут в плановом порядке.

"В арсеналах России имеется, а объявленными президентом новыми разработками пополнится набор средств, который на протяжении всего XXI века позволит России поддерживать стратегический паритет с США и не дать американцам его нарушить", - сказал Коротченко.

По словам эксперта, у него нет никаких опасений, что принятие на вооружение российской армии новых систем может затянуться. Речь идет о таких как системах, как МБР с планирующими боевыми блоками "Авангард", новая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой "Посейдон", крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой "Буревестник".

"По "Авангарду" и "Сармату" перевооружение Ракетных войск стратегического назначения будет идти плановым порядком. Никаких проблем здесь не будет. Эти системы базируются на накопленном нашей страной опыте производства ракетных систем. "Буревестник" и "Посейдон" - это инновационные программы. Они, конечно, требуют времени на доводку, но президент заверил, что они будут созданы в отведенные сроки. Все эти разработки обесценят развертывание глобальной системы ПРО США", - заверил эксперт.

Он отметил, что создание новых системы вооружения является приоритетом принятой недавно государственной программы вооружений.

Помимо того, президент России анонсировал появление новых российских оборонных разработок. По мнению эксперта, речь может идти о разработках, которые в настоящее время реализуют концерн ВКО "Алмаз-Антей", Московский институт теплотехники, Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация.

"В частности, ожидается завершение работ по системе С-500, по новым разработкам в области создания межконтинентальных баллистических ракет", - отметил Коротченко.