Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперты рассказали об "убийственном" российском самолёте

08.06.2018 Военное обозрение 450 0
0
Понравилась новость?
 0
МиГ-31 с комплексом "Кинжал"
МиГ-31 с комплексом "Кинжал".
Источник: https://www.youtube.com

Российские перехватчики МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми комплексом "Кинжал", представляют "серьезную угрозу" для потенциальных противников, пишет Military Watch.

Эксперты журнала отмечают, что МиГ-31 (Foxhound) является поистине "убийственным" самолетом, не имеющим аналогов в вооруженных силах других государств. При этом они подчеркивают его уникальность в роли участника воздушного боя, так и в роли охотника за военными кораблями противника.

С момента принятия на вооружение в 1981 году самолет получил существенные улучшения, в том числе современные радиолокационные и ракетные системы. На сегодняшний день – это самый быстрый боевой самолет в мире.

Его размеры позволяют использовать "чрезвычайно тяжелые боеприпасы", которые едва ли могут применять другие самолеты, отмечает издание. Кроме того, для перехватчика были разработаны специальные боеприпасы, ставшие "ключом к его успеху".

Оснащение гиперзвуковой ракетой "Кинжал" значительно усилило боевые возможности Миг-31, позволив ему уничтожать самые крупные корабли с "экстремально далеких расстояний".

По мнению экспертов, скорость и высокая маневренность ракеты делают ее неуязвимой даже для самых продвинутых систем ПВО-ПРО.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Проекты
ГЗЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы