Эксперты рассказали об "убийственном" российском самолёте
|
|
МиГ-31 с комплексом "Кинжал".
Источник: https://www.youtube.com
Российские перехватчики МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми комплексом "Кинжал", представляют "серьезную угрозу" для потенциальных противников, пишет Military Watch.
Эксперты журнала отмечают, что МиГ-31 (Foxhound) является поистине "убийственным" самолетом, не имеющим аналогов в вооруженных силах других государств. При этом они подчеркивают его уникальность в роли участника воздушного боя, так и в роли охотника за военными кораблями противника.
С момента принятия на вооружение в 1981 году самолет получил существенные улучшения, в том числе современные радиолокационные и ракетные системы. На сегодняшний день – это самый быстрый боевой самолет в мире.
Его размеры позволяют использовать "чрезвычайно тяжелые боеприпасы", которые едва ли могут применять другие самолеты, отмечает издание. Кроме того, для перехватчика были разработаны специальные боеприпасы, ставшие "ключом к его успеху".
Оснащение гиперзвуковой ракетой "Кинжал" значительно усилило боевые возможности Миг-31, позволив ему уничтожать самые крупные корабли с "экстремально далеких расстояний".
По мнению экспертов, скорость и высокая маневренность ракеты делают ее неуязвимой даже для самых продвинутых систем ПВО-ПРО.
|
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.05.2018 Нет аналогов. В США назвали уникальное оружие российской армии
07.05.2018 Истребители с "Кинжалами" стоят на боевом дежурстве
07.05.2018 Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве
07.05.2018 Минобороны: на опытно-боевом дежурстве стоят 10 МиГ-31 с "Кинжалом"
07.05.2018 Вооруженные ракетами "Кинжал" МиГ-31К впервые пролетят над Москвой
13.04.2018 СМИ: МиГ-31 с ракетой "Кинжал" готовится к участию в авиапараде над Красной площадью
04.04.2018 "Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
14.03.2018 "Кинжал" – младший брат "Искандера"