Эксперты рассказали об "убийственном" российском самолёте



МиГ-31 с комплексом "Кинжал".

Источник: https://www.youtube.com МиГ-31 с комплексом "Кинжал".Источник: https://www.youtube.com

Российские перехватчики МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми комплексом "Кинжал", представляют "серьезную угрозу" для потенциальных противников, пишет Military Watch.

Эксперты журнала отмечают, что МиГ-31 (Foxhound) является поистине "убийственным" самолетом, не имеющим аналогов в вооруженных силах других государств. При этом они подчеркивают его уникальность в роли участника воздушного боя, так и в роли охотника за военными кораблями противника.

С момента принятия на вооружение в 1981 году самолет получил существенные улучшения, в том числе современные радиолокационные и ракетные системы. На сегодняшний день – это самый быстрый боевой самолет в мире.

Его размеры позволяют использовать "чрезвычайно тяжелые боеприпасы", которые едва ли могут применять другие самолеты, отмечает издание. Кроме того, для перехватчика были разработаны специальные боеприпасы, ставшие "ключом к его успеху".

Оснащение гиперзвуковой ракетой "Кинжал" значительно усилило боевые возможности Миг-31, позволив ему уничтожать самые крупные корабли с "экстремально далеких расстояний".

По мнению экспертов, скорость и высокая маневренность ракеты делают ее неуязвимой даже для самых продвинутых систем ПВО-ПРО.