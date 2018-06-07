Для войск ПВО разработаны виртуальные мишенные комплексы
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Для войск ПВО создана специальная аппаратура, способная создавать на радарах имитацию воздушных целей разного класса, а также ставить помехи, сообщают Известия.
Минобороны РФ
Разработанное изделие позволяет проводить комплексные тренировки с задействованием расчетов и операторов РЛС в условиях, когда боевая стрельба невозможна или нецелесообразна. Опытные образцы системы уже прошли испытания.
Аппаратура может создавать обстановку любой сложности, имитируя как одиночные, так и групповые цели. При этом зенитчики видят "противника" на экранах своих радаров.
Поступление комплексов в войска ожидается в текущем году.
Мишенные комплексы обладают высокой мобильностью и могут быть доставлены на любой полигон. Вся аппаратура размещена в одном специальном контейнере. Она легко настраивается и работает в автоматическом режиме. Руководитель учения может в любой момент дистанционно вмешаться в работу комплекса и внести в виртуальную картину необходимые изменения.
В настоящее время в России существует около сотни различных видов мишеней для войск ПВО. Большая часть из них создана на базе устаревших зенитных ракет. Среди них "Армавир", "Пищаль", "Синица" и другие. Они созданы на базе ракет комплексов С-75/125, которые сняты с вооружения. Также используются мишени "Кабан" (на базе метеорологических ракет) и "Рейс" (переделанный беспилотный разведчик).
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07.06.2018
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