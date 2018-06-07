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Для войск ПВО разработаны виртуальные мишенные комплексы

08.06.2018 Военное обозрение 429 0
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Для войск ПВО создана специальная аппаратура, способная создавать на радарах имитацию воздушных целей разного класса, а также ставить помехи, сообщают Известия.

Минобороны РФ

Разработанное изделие позволяет проводить комплексные тренировки с задействованием расчетов и операторов РЛС в условиях, когда боевая стрельба невозможна или нецелесообразна. Опытные образцы системы уже прошли испытания.

Аппаратура может создавать обстановку любой сложности, имитируя как одиночные, так и групповые цели. При этом зенитчики видят "противника" на экранах своих радаров.

Поступление комплексов в войска ожидается в текущем году.

Мишенные комплексы обладают высокой мобильностью и могут быть доставлены на любой полигон. Вся аппаратура размещена в одном специальном контейнере. Она легко настраивается и работает в автоматическом режиме. Руководитель учения может в любой момент дистанционно вмешаться в работу комплекса и внести в виртуальную картину необходимые изменения.

В настоящее время в России существует около сотни различных видов мишеней для войск ПВО. Большая часть из них создана на базе устаревших зенитных ракет. Среди них "Армавир", "Пищаль", "Синица" и другие. Они созданы на базе ракет комплексов С-75/125, которые сняты с вооружения. Также используются мишени "Кабан" (на базе метеорологических ракет) и "Рейс" (переделанный беспилотный разведчик).
07.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Ту-143
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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