Японский астронавт Канаи после возвращения с МКС больше всего хотел съесть рис и суп-мисо
|
|
Астронавт JAXA Норишиге Канаи.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС
Также астронавт отметил, что полет на космическом корабле обратно на Землю был похож на катание на аттракционах
ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Норисигэ Канаи после возвращения на Землю из экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) больше всего хотел съесть тарелку обычного белого риса и суп-мисо. Как сообщила газета Asahi, в этом он признался японским журналистам, которые встречали его 3 июня на территории Казахстана в районе приземления спускаемого аппарата корабля "Союз МС-07".
"Я питался исключительно космической едой, поэтому сейчас я очень хочу поесть вкусного риса. Да, белого риса и суп-мисо", - сказал он. По его словам, полет на космическом корабле обратно на Землю был похож на катание на аттракционах. "Это как американские горки, только по- русски, и мне понравилось", - рассказал астронавт.
Говоря о своем состоянии в момент приземления, Канаи отметил, что тут же почувствовал силу гравитации и насколько тяжелым стало его тело. "Это был драгоценный и интересный опыт. Я думаю, что в будущем настанет эпоха, когда люди смогут массово совершать полеты в космос, а пока я могу считать себя одним из редких пионеров", - поделился своими впечатлениями астронавт.
Канаи пробыл на МКС 168 дней в компании россиянина Антона Шкаплерова и американца Скотта Тингла. Его полет стал вторым по продолжительности среди японских астронавтов вслед за Коити Вакатой, который находился в космосе на 20 дней дольше.
Пребывание Канаи на орбите запомнилось необычным курьезом - он ошибся в измерении собственного роста и сообщил, что вырос сразу на 9 см за три недели в космосе, что в три раза больше обычных показателей. Однако уже на следующий день он понял, что это была неточность, а разобраться в ситуации ему помог командир экипажа Шкаплеров. Вдвоем они также принимали участие в сеансе связи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, когда они проводили переговоры в Москве.
|
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2015 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
29.05.2018 Источник: Рогозин будет руководить пилотируемым запуском с Байконура 6 июня
26.03.2018 Космический корабль "Союз МС-08" с тремя членами новой экспедиции пристыкуется к МКС
01.03.2018 "Союз МС-06" вернет на Землю трех членов экипажа МКС
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
12.02.2018 Нестыковочка: почему отменили старт "Союза"
20.12.2017 Космический корабль "Союз" пристыкуется к МКС
19.12.2017 Двигатели ОДК обеспечили запуск ракеты-носителя с длительной экспедицией на МКС