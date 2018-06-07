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Японский астронавт Канаи после возвращения с МКС больше всего хотел съесть рис и суп-мисо

08.06.2018 ТАСС 544 0
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Астронавт JAXA Норишиге Канаи
Астронавт JAXA Норишиге Канаи.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Также астронавт отметил, что полет на космическом корабле обратно на Землю был похож на катание на аттракционах

ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Норисигэ Канаи после возвращения на Землю из экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) больше всего хотел съесть тарелку обычного белого риса и суп-мисо. Как сообщила газета Asahi, в этом он признался японским журналистам, которые встречали его 3 июня на территории Казахстана в районе приземления спускаемого аппарата корабля "Союз МС-07".

"Я питался исключительно космической едой, поэтому сейчас я очень хочу поесть вкусного риса. Да, белого риса и суп-мисо", - сказал он. По его словам, полет на космическом корабле обратно на Землю был похож на катание на аттракционах. "Это как американские горки, только по- русски, и мне понравилось", - рассказал астронавт.

Говоря о своем состоянии в момент приземления, Канаи отметил, что тут же почувствовал силу гравитации и насколько тяжелым стало его тело. "Это был драгоценный и интересный опыт. Я думаю, что в будущем настанет эпоха, когда люди смогут массово совершать полеты в космос, а пока я могу считать себя одним из редких пионеров", - поделился своими впечатлениями астронавт.

Канаи пробыл на МКС 168 дней в компании россиянина Антона Шкаплерова и американца Скотта Тингла. Его полет стал вторым по продолжительности среди японских астронавтов вслед за Коити Вакатой, который находился в космосе на 20 дней дольше.

Пребывание Канаи на орбите запомнилось необычным курьезом - он ошибся в измерении собственного роста и сообщил, что вырос сразу на 9 см за три недели в космосе, что в три раза больше обычных показателей. Однако уже на следующий день он понял, что это была неточность, а разобраться в ситуации ему помог командир экипажа Шкаплеров. Вдвоем они также принимали участие в сеансе связи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, когда они проводили переговоры в Москве.
07.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Путин Владимир
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