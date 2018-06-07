Для ВМС Вьетнама заложен корабль, предназначенный для проведения операций по спасению экипажей аварийных подлодок
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Флаг Вьетнама. Архивное фото.
Источник: © Flickr / manschu
ЦАМТО, 7 июня. На предприятии судостроительной компании Z189 в Хайфоне состоялась церемония закладки киля первого поисково-спасательного корабля для проведения подводных спасательных операций.
Как было заявлено на церемонии, корабль будет применяться не только Военно-морскими силами Вьетнама, но и, при необходимости, участвовать в международных операциях по спасению экипажей аварийных подводных лодок.
Как сообщает Vietnamnews.vn, длина судна, получившего обозначение MSSARS 9316, составит 94 м, ширина – 16 м, водоизмещение – около 4000 т. Корабль будет оборудован вертолетной площадкой, надежной системой позиционирования и другими средствами, обеспечивающими выполнение задач в сложных метеоусловиях, включая ветер до 9 баллов по шкале Бофорта (75-88 км/ч) и волн высотой до 14 м, которые могут угрожать даже самым крупным морским лайнерам.
Помимо своей основной функции спасательного судна для подводных лодок, MSSARS 9316 также сможет осуществлять подводную съемку, картографирование морского дна и применяться в качестве океанского научно-исследовательского судна.
Проект будет реализован судостроительной компанией Z189, принадлежащей Министерству национальной обороны Вьетнама. Ранее компания Z189 принимала участие в строительстве судов с аналогичными функциями для австралийского флота в рамках совместного с голландской группой Damen предприятия.Представитель Z189 заявил, что строительство MSSARS 9316 будет осуществляться с использованием опыта, полученного при строительстве поисково-спасательных кораблей для ВМС Австралии (Besant and Stoker).
Ожидается, что поисково-спасательный корабль для ВМС Вьетнама будет построен через 27 месяцев.
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07.06.2018
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