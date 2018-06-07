Путин рассказал, когда ракетный комплекс "Авангард" поступит на вооружение
|
|
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ракетный комплекс "Авангард" уже находится в промышленном производстве, в 2019 году он поступит на вооружение российской армии, заявил в ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Система "Авангард", она находится уже в промышленном производстве, в серию пошла, и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы (РФ)", - сказал Путин.
|
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.06.2018 Новые ракеты будут в войсках к 2020 году и обеспечат долгосрочный паритет
08.06.2018 Новые вооружения позволят России сохранить паритет с США, считает эксперт
08.06.2018 Путин пообещал скоро объявить еще о ряде новейших российских разработок в сфере вооружений
28.05.2018 Американский эксперт: "Авангард" - это настоящий технологический прорыв русских
24.05.2018 Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
23.05.2018 Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
22.05.2018 В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
21.05.2018 Путин рассказал, когда в армию поступят комплексы "Авангард" и "Сармат"