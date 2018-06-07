Путин рассказал, когда ракетный комплекс "Авангард" поступит на вооружение



Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ракетный комплекс "Авангард" уже находится в промышленном производстве, в 2019 году он поступит на вооружение российской армии, заявил в ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Система "Авангард", она находится уже в промышленном производстве, в серию пошла, и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы (РФ)", - сказал Путин.