Экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок Черноморского флота провели дуэль



ПЛ "Новороссийск".

Источник: https://ru.wikipedia.org ПЛ "Новороссийск".Источник: https://ru.wikipedia.org

Экипажам малых противолодочных кораблей Черноморского флота удалось обнаружить подводную лодку и атаковать ее торпедами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Корабельная противолодочная ударная группа уничтожила подводную лодку условного противника в морских полигонах боевой подготовки Черного моря, разыграв дуэль. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

"В акватории Черного моря в ходе отработки плановых мероприятий боевой подготовки корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Суздалец" и "Муромец" осуществила поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в морских полигонах боевой подготовки. Роль противника для надводных кораблей выполнил экипаж подводной лодки "Новороссийск", - говорится в сообщении.

В ходе учений с выполнением практических стрельб экипажи кораблей разыграли морскую дуэль. Экипажам малых противолодочных кораблей Черноморского флота удалось обнаружить подводную лодку и атаковать ее торпедами и реактивными бомбами. Подводная лодка нанесла торпедный удар по группе надводных кораблей.

Экипажи "Суздальца" и "Муромца" выполнили комплекс мероприятий по противолодочной обороне, боевому маневрированию при поиске подводной лодки и уклонению от противокорабельных средств поражения, организации связи и повседневной деятельности экипажей в море.