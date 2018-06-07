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Экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок Черноморского флота провели дуэль

08.06.2018 ТАСС 411 0
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ПЛ "Новороссийск"
ПЛ "Новороссийск".
Источник: https://ru.wikipedia.org

Экипажам малых противолодочных кораблей Черноморского флота удалось обнаружить подводную лодку и атаковать ее торпедами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Корабельная противолодочная ударная группа уничтожила подводную лодку условного противника в морских полигонах боевой подготовки Черного моря, разыграв дуэль. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

"В акватории Черного моря в ходе отработки плановых мероприятий боевой подготовки корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Суздалец" и "Муромец" осуществила поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в морских полигонах боевой подготовки. Роль противника для надводных кораблей выполнил экипаж подводной лодки "Новороссийск", - говорится в сообщении.

В ходе учений с выполнением практических стрельб экипажи кораблей разыграли морскую дуэль. Экипажам малых противолодочных кораблей Черноморского флота удалось обнаружить подводную лодку и атаковать ее торпедами и реактивными бомбами. Подводная лодка нанесла торпедный удар по группе надводных кораблей.

Экипажи "Суздальца" и "Муромца" выполнили комплекс мероприятий по противолодочной обороне, боевому маневрированию при поиске подводной лодки и уклонению от противокорабельных средств поражения, организации связи и повседневной деятельности экипажей в море.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
636.3
Военные учения
ЧФ

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