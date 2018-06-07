РФ дополнительно выделит почти сто миллиардов рублей на разработку оружия



Владимир Гутенев.

Источник: rostec.ru Владимир Гутенев.Источник: rostec.ru

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На разработку новых вооружений предполагается дополнительно выделить почти сто миллиардов рублей, рассказал РИА Новости глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.

Соответствующие поправки предусмотрены в бюджет на 2018 год, Госдума приняла их сегодня в первом чтении.

По словам Гутенева, на развитие вооружений выделят 97,4 миллиарда рублей, на поддержку сельскохозяйственного машиностроения, автопрома, других отраслей - 47 миллиардов рублей.

Кроме того, поправки уточняют основные характеристики федерального бюджета, утвержденные на 2018 год. Сейчас его профицит составляет 481,8 миллиарда рублей, то есть 0,5% ВВП, заявил депутат.

Основные изменения

Поправки предусматривают увеличение доходов бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей, до 17,073 триллиона рублей (17,4% к ВВП), расходов - на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП).

Таким образом, дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП). Основным источником финансирования дефицита станут средства Фонда национального благосостояния - 1,1 триллиона рублей.

Также предусматривается перераспределение 89,7 миллиарда рублей и увеличение расходов по отдельным направлениям за счет экономии.

Новые показатели рассчитаны исходя из того, что ВВП в этом году составит 98,234 триллиона рублей, цена на нефть марки Urals - 61,4 доллара за баррель, инфляция - 2,8%, среднегодовой курс доллара - 58,6 рубля за доллар.

Во втором чтении документ рассмотрят 19 июня, в третьем - 21 июня.