РФ дополнительно выделит почти сто миллиардов рублей на разработку оружия
|
|
Владимир Гутенев.
Источник: rostec.ru
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На разработку новых вооружений предполагается дополнительно выделить почти сто миллиардов рублей, рассказал РИА Новости глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.
Соответствующие поправки предусмотрены в бюджет на 2018 год, Госдума приняла их сегодня в первом чтении.
По словам Гутенева, на развитие вооружений выделят 97,4 миллиарда рублей, на поддержку сельскохозяйственного машиностроения, автопрома, других отраслей - 47 миллиардов рублей.
Кроме того, поправки уточняют основные характеристики федерального бюджета, утвержденные на 2018 год. Сейчас его профицит составляет 481,8 миллиарда рублей, то есть 0,5% ВВП, заявил депутат.
Основные изменения
Поправки предусматривают увеличение доходов бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей, до 17,073 триллиона рублей (17,4% к ВВП), расходов - на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП).
Таким образом, дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП). Основным источником финансирования дефицита станут средства Фонда национального благосостояния - 1,1 триллиона рублей.
Также предусматривается перераспределение 89,7 миллиарда рублей и увеличение расходов по отдельным направлениям за счет экономии.
Новые показатели рассчитаны исходя из того, что ВВП в этом году составит 98,234 триллиона рублей, цена на нефть марки Urals - 61,4 доллара за баррель, инфляция - 2,8%, среднегодовой курс доллара - 58,6 рубля за доллар.
Во втором чтении документ рассмотрят 19 июня, в третьем - 21 июня.
|
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.06.2018 Россия дополнительно выделит в 2018 году почти 100 млрд. руб. на разработку новых вооружений
07.06.2018 Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
01.03.2018 Гражданская оборонка
28.02.2018 «Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
16.02.2018 Новую систему менеджмента качества представила корпорация "МИГ" на форуме в Нижнем Новгороде
31.01.2018 АК-15 выдадут морпехам
24.01.2018 Ракеты счастливого человека
15.12.2017 Состоялось первое заседание Комитета по развитию роботизированных технологий