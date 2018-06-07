Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РФ дополнительно выделит почти сто миллиардов рублей на разработку оружия

08.06.2018 РИА Новости 973 1
0
Понравилась новость?
 +2
Владимир Гутенев
Владимир Гутенев.
Источник: rostec.ru

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На разработку новых вооружений предполагается дополнительно выделить почти сто миллиардов рублей, рассказал РИА Новости глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.

Соответствующие поправки предусмотрены в бюджет на 2018 год, Госдума приняла их сегодня в первом чтении.

По словам Гутенева, на развитие вооружений выделят 97,4 миллиарда рублей, на поддержку сельскохозяйственного машиностроения, автопрома, других отраслей - 47 миллиардов рублей.

Кроме того, поправки уточняют основные характеристики федерального бюджета, утвержденные на 2018 год. Сейчас его профицит составляет 481,8 миллиарда рублей, то есть 0,5% ВВП, заявил депутат.

Основные изменения

Поправки предусматривают увеличение доходов бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей, до 17,073 триллиона рублей (17,4% к ВВП), расходов - на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП).

Таким образом, дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП). Основным источником финансирования дефицита станут средства Фонда национального благосостояния - 1,1 триллиона рублей.

Также предусматривается перераспределение 89,7 миллиарда рублей и увеличение расходов по отдельным направлениям за счет экономии.

Новые показатели рассчитаны исходя из того, что ВВП в этом году составит 98,234 триллиона рублей, цена на нефть марки Urals - 61,4 доллара за баррель, инфляция - 2,8%, среднегодовой курс доллара - 58,6 рубля за доллар.

Во втором чтении документ рассмотрят 19 июня, в третьем - 21 июня.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Гутенёв Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
№1
andreimurov
Удалено 2018.06.08 09:59 / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы