Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия дополнительно выделит в 2018 году почти 100 млрд. руб. на разработку новых вооружений

08.06.2018 ЦАМТО 407 0
0
Понравилась новость?
 0
Gutenev_Vladimir
Владимир Гутенев. Источник: soyuzmash.ru.

ЦАМТО, 7 июня. На разработку новых вооружений предполагается дополнительно выделить почти 100 млрд. руб., заявил в интервью "РИА Новости" глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.

Соответствующие поправки предусмотрены в бюджете на 2018 год, Госдума приняла их сегодня в первом чтении.

По словам В.Гутенева, на развитие вооружений выделят дополнительно 97,4 млрд. руб., на поддержку сельскохозяйственного машиностроения, автопрома, других отраслей – 47 млрд. руб.

Кроме того, "поправки уточняют основные характеристики федерального бюджета, утвержденные на 2018 год. Сейчас его профицит составляет 481,8 млрд. руб., то есть 0,5% ВВП", – цитирует "РИА Новости" В.Гутенева.

Поправки предусматривают увеличение доходов бюджета в 2018 году на 1,815 трлн. руб., до 17,073 трлн. руб. (17,4% к ВВП), расходов – на 61,9 млрд. руб., до 16,591 трлн. руб. (16,9% к ВВП).

Таким образом, дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП). Основным источником финансирования дефицита станут средства Фонда национального благосостояния – 1,1 трлн. руб.

Также предусматривается перераспределение 89,7 млрд. руб. и увеличение расходов по отдельным направлениям за счет экономии.

Новые показатели рассчитаны, исходя из того, что ВВП в этом году составит 98,234 трлн. руб., цена на нефть марки Urals – 61,4 долларов за баррель, инфляция – 2,8%, среднегодовой курс доллара – 58,6 рубля за доллар.

Во втором чтении документ рассмотрят 19 июня, в третьем – 21 июня, передает "РИА Новости".
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Гутенёв Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы