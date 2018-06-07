Россия дополнительно выделит в 2018 году почти 100 млрд. руб. на разработку новых вооружений
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Владимир Гутенев. Источник: soyuzmash.ru.
ЦАМТО, 7 июня. На разработку новых вооружений предполагается дополнительно выделить почти 100 млрд. руб., заявил в интервью "РИА Новости" глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.
Соответствующие поправки предусмотрены в бюджете на 2018 год, Госдума приняла их сегодня в первом чтении.
По словам В.Гутенева, на развитие вооружений выделят дополнительно 97,4 млрд. руб., на поддержку сельскохозяйственного машиностроения, автопрома, других отраслей – 47 млрд. руб.
Кроме того, "поправки уточняют основные характеристики федерального бюджета, утвержденные на 2018 год. Сейчас его профицит составляет 481,8 млрд. руб., то есть 0,5% ВВП", – цитирует "РИА Новости" В.Гутенева.
Поправки предусматривают увеличение доходов бюджета в 2018 году на 1,815 трлн. руб., до 17,073 трлн. руб. (17,4% к ВВП), расходов – на 61,9 млрд. руб., до 16,591 трлн. руб. (16,9% к ВВП).
Таким образом, дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП). Основным источником финансирования дефицита станут средства Фонда национального благосостояния – 1,1 трлн. руб.
Также предусматривается перераспределение 89,7 млрд. руб. и увеличение расходов по отдельным направлениям за счет экономии.
Новые показатели рассчитаны, исходя из того, что ВВП в этом году составит 98,234 трлн. руб., цена на нефть марки Urals – 61,4 долларов за баррель, инфляция – 2,8%, среднегодовой курс доллара – 58,6 рубля за доллар.
Во втором чтении документ рассмотрят 19 июня, в третьем – 21 июня, передает "РИА Новости".
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07.06.2018
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