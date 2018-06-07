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Нирмала Ситхараман: акт CAATSA не может повлиять на оборонное сотрудничество между Индией и Россией

08.06.2018 ЦАМТО 437 0
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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 7 июня. Официальный Нью-Дели заявил, что акт CAATSA не может повлиять на оборонное сотрудничество между Индией и Россией, в том числе помешать планируемой закупке пяти дивизионов ЗРС С-400 "Триумф" для ВВС страны.

Фактически это заявление означает игнорирование Индией угрозы санкций со стороны США.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на сделанное 5 июня министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман в ходе пресс-конференции в Нью-Дели заявление, "Минобороны Индии дало понять, что во всех наших обязательствах с Соединенными Штатами мы четко обозначили факт долговременного оборонного сотрудничества Индии и России". "Мы упомянули, что акт CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) не может повлиять на оборонное сотрудничество между Индией и Россией", – заявила министр, добавив, что переговоры с Москвой о закупках современных систем ПВО шли "очень долго" и недавно достигли "заключительной стадии".

Несколькими днями ранее глава комитета ВС США Мак Торнберри предупредил Индию, что продвижение в проекте приобретения С-400 может "ограничить" двустороннюю военную деятельность между Индией и Соединенными Штатами. "Я рассчитываю, что правительство Индии найдет время и очень внимательно рассмотрит возможные последствия приобретения этой системы из-за трудностей, с которыми она может в дальнейшем столкнуться (в отношении возможного введения ограничений США на торговлю оружием с Индией – прим. ЦАМТО), – заявил в конце мая М.Торнберри, которого процитировали индийские СМИ.

Военные источники Jane's подтвердили ранее переданную информацию о том, что Нью-Дели и Москва планируют объявить о сделке по С-400 перед встречей, которая должна состояться в октябре между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным. Сделка ориентировочной стоимостью 5,5 млрд. долл. предусматривает закупку Индией около 30 пусковых установок и 6000 ракет, поставки которых начнутся через три года после подписания контракта.

Тем не менее, как отмечает Jane's со ссылкой на высокопоставленные индийские источники в сфере обороны, несмотря на заверения Нирмалы Ситхараман о том, что Нью-Дели проигнорирует санкции США и пойдет на сделку по С-400, этот вопрос включен для дальнейшего обсуждения в повестку дня запланированной на 6 июля встречи глав Минобороны и МИД Индии и США в Вашингтоне.

Официальные источники считают, что обе стороны на этой встрече окончательно завершат обсуждение деталей относительно того, как Индия в конечном итоге финализирует договор по С-400, и что США "извлекут" для себя в обмен на выборочный отказ от санкций для своего стратегического партнера (следует отметить, что за последние несколько месяцев высокопоставленные должностные лица США и Индии несколько раз обсуждали вопрос о закупке комплексов С-400).

Начиная с 1960-х гг. Индия приобрела в СССР/России вооружений и военной техники на сумму свыше 80 млрд. долл. В настоящее время около 60-65% индийских основных военных платформ имеют либо советское, либо российское происхождение. Сохранение в эксплуатации такого количества советского/российского вооружения жизненно необходимо для обеспечения боеспособности вооруженных сил Индии, поэтому Нью-Дели будет жестко наставать на том, чтобы США отказались от введения санкций против Индии из-за сотрудничества с Россией в оборонной сфере.
07.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир

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