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НАТО будет продолжать диалог с Россией - шеф Пентагона

08.06.2018 Интерфакс-АВН 324 0
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Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис.
Источник: http://www.globallookpress.com/

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО не откажется от диалога с Россией и попыток улучшения отношений с ней, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис журналистам.

"НАТО никогда не отвергала диалог с Россией, она никогда не отступит от попыток улучшения отношений с ней", - сказал он.

Вместе с тем, он отметил: "Когда наблюдаешь за тем, что происходит с выборами в Америке и некоторых европейских странах, за другими аспектами - изменениями Россией границ в Европе посредством военной силы, тогда видишь, что НАТО должна давать ответ".

По словам Дж.Мэттиса, "Россия с точки зрения своего будущего имеет много общего с НАТО, но наши попытки использовать это общее с Россией сталкиваются с огромными трудностями".

Министр подчеркнул: "В настоявшее время НАТО использует, безусловно, факторы сдерживания во избежание войны. Мы приспосабливаемся к этому, наши усилия направлены на то, чтобы избежать конфликтов и перевести урегулирование в дипломатическую плоскость".
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Проекты
NATO

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