Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Виктор Бондарев: Россия может производить Ан-124 без участия Украины

08.06.2018 ЦАМТО 427 0
0
Понравилась новость?
 0
Транспортный самолет Ан-124 "Руслан"
Транспортный самолет Ан-124 "Руслан".
Источник: © EPA/JAN WOITAS

ЦАМТО, 7 июня. Россия может производить самолеты Ан-124 без участия Украины, производство может быть налажено на Ульяновском авиазаводе. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Как напоминает агентство, ранее украинское госпредприятие "Антонов" заявило, что считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России. В сообщении украинского предприятия говорится, что если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции, отметили в украинском госпредприятии.

"Производство самолетов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия. Ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для этого. В советское время именно там осуществлялся весь цикл создания сверхтяжелых грузовых транспортников и иных образцов ВВСТ. Ан-124 выпускались там", – сказал сенатор.

При этом В.Бондарев отметил, что при возобновлении серийного производства самолетов типа Ан-124 летательный аппарат будет называться "совсем по-другому".

"Прогресс шагнул далеко вперед. Это будет абсолютно новый самолет и именно российского производства, разработанный уже нашими конструкторами. Там все будет заменено: новая навигация, новые двигатели. Поступление таких машин на вооружение России будет отвечать и требованиям эффективности, и требованиям рентабельности, и требованиям безопасности", – цитирует "РИА Новости" В.Бондарева.

Он отметил, что Украина эксплуатирует российские самолеты, в том числе Ил-76, Су-25, Су-27, и вертолеты без согласия и контроля РФ, не имея на то "никакого права".

"И их заявления по Ан-124 укладываются в эту общую нечестную, можно сказать, воровскую политику. Украина незаконно хочет приватизировать права на производство этих самолетов и поэтому утверждает о том, что мы их не способны производить", – заявил В.Бондарев.

Сенатор напомнил, что в прошлом году Россия пыталась возобновить с Украиной контакты по техобслуживанию Ан-124 взамен на документацию для продления летной годности Ил-76, отмечает агентство.

"Но решение о такой взаимовыгодной сделке принято не было по понятным политическим причинам и, разумеется, в том вина совсем не России. Украинцы сами чинят препятствия и стопорят этот процесс. Хотя заключение контракта на наших условиях дало бы им возможность заработать, ведь предприятие "Антонов" кругом в издержках, уже год как не выпускает самолеты. Но с нынешней Украиной абсолютно невозможно вести конструктивный диалог, к сожалению. Потому что главный мотив всех их действий – постараться навредить России", – цитирует "РИА Новости" В.Бондарева.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Ил-76
Су-25
Су-27
Компании
Антонов ГП
Персоны
Бондарев Виктор

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы