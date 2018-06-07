Виктор Бондарев: Россия может производить Ан-124 без участия Украины



Транспортный самолет Ан-124 "Руслан".

Источник: © EPA/JAN WOITAS Транспортный самолет Ан-124 "Руслан".Источник: © EPA/JAN WOITAS

ЦАМТО, 7 июня. Россия может производить самолеты Ан-124 без участия Украины, производство может быть налажено на Ульяновском авиазаводе. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Как напоминает агентство, ранее украинское госпредприятие "Антонов" заявило, что считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России. В сообщении украинского предприятия говорится, что если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции, отметили в украинском госпредприятии.

"Производство самолетов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия. Ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для этого. В советское время именно там осуществлялся весь цикл создания сверхтяжелых грузовых транспортников и иных образцов ВВСТ. Ан-124 выпускались там", – сказал сенатор.

При этом В.Бондарев отметил, что при возобновлении серийного производства самолетов типа Ан-124 летательный аппарат будет называться "совсем по-другому".

"Прогресс шагнул далеко вперед. Это будет абсолютно новый самолет и именно российского производства, разработанный уже нашими конструкторами. Там все будет заменено: новая навигация, новые двигатели. Поступление таких машин на вооружение России будет отвечать и требованиям эффективности, и требованиям рентабельности, и требованиям безопасности", – цитирует "РИА Новости" В.Бондарева.

Он отметил, что Украина эксплуатирует российские самолеты, в том числе Ил-76, Су-25, Су-27, и вертолеты без согласия и контроля РФ, не имея на то "никакого права".

"И их заявления по Ан-124 укладываются в эту общую нечестную, можно сказать, воровскую политику. Украина незаконно хочет приватизировать права на производство этих самолетов и поэтому утверждает о том, что мы их не способны производить", – заявил В.Бондарев.

Сенатор напомнил, что в прошлом году Россия пыталась возобновить с Украиной контакты по техобслуживанию Ан-124 взамен на документацию для продления летной годности Ил-76, отмечает агентство.

"Но решение о такой взаимовыгодной сделке принято не было по понятным политическим причинам и, разумеется, в том вина совсем не России. Украинцы сами чинят препятствия и стопорят этот процесс. Хотя заключение контракта на наших условиях дало бы им возможность заработать, ведь предприятие "Антонов" кругом в издержках, уже год как не выпускает самолеты. Но с нынешней Украиной абсолютно невозможно вести конструктивный диалог, к сожалению. Потому что главный мотив всех их действий – постараться навредить России", – цитирует "РИА Новости" В.Бондарева.