На защите Крыма: "Панцирь" и С-400 отразили "удар с моря" во время учений



ЗРС С-400.

Источник: Минобороны РФ ЗРС С-400.Источник: Минобороны РФ

С-400 и "Панцири" на учениях в Крыму успешно отразили ракетный удар условного противника с моря. Поразив цели, расчеты комплексов отработали оперативную смену стартовой позиции. В маневрах участвовали около 6000 военнослужащих.