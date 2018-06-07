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В Boeing назвали экономически неосуществимым план передачи МКС частному сектору к 2026 г.

08.06.2018 ТАСС 482 0
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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник: © NASA

В корпорации назвали "преждевременными" дискуссии о прекращении выделения на МКС средств из американского госбюджета в 2025 году

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Планы правительства США, предусматривающие передачу Международной космической станции (МКС) "на баланс" частному сектору уже к 2026 году, являются экономически неосуществимыми. Такой вывод огласил в среду на слушаниях в Сенате Конгресса США старший вице-президент подразделения корпорации Boeing, занимающегося космическими и военными разработками, Джим Чилтон.

"Ситуация, при которой МКС сможет полностью полагаться на частное финансирование, едва ли достижима к 2026 году . За этот период попросту не успеет развиться в достаточной степени "космическая экономика", чтобы силы рынка мощно диктовали коммерческое поведение на низкой околоземной орбите", - подчеркнул специалист.

Как отметил Чилтон, компания Boeing как головной подрядчик Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по проекту МКС провела исследование жизнеспособности этого орбитального комплекса и установила, что его можно эксплуатировать "намного дольше", чем до 2028 года. "Работая с NASA, мы в плановом порядке совершенствуем системы и возможности [станции]. Факт заключается в том, что сейчас МКС располагает намного более значительным потенциалом, чем семь лет назад", - сказал эксперт.

В связи с этим он назвал "преждевременными" дискуссии о прекращении выделения на МКС средств из американского госбюджета в 2025 году, начатые нынешней администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом. "Как и вы, мы обеспокоены рассмотрением возможности завершения прямых правительственных ассигнований на МКС в 2025 году, что создало бы неопределенное будущее для этого ценного космического актива", - заявил Чилтон законодателям.

С его точки зрения, отказ Вашингтона от дальнейших денежных вложений в проект МКС с 2025 года поставил бы под угрозу не только позиции США в освоении космического пространства, но и их "способность формировать необходимые политические, инженерные и научные" партнерства в этой сфере. "Если [государственная] программа [финансирования] МКС будет свернута в 2025 году, то наши зарубежные партнеры и частный бизнес будут искать альтернативу . Россия рассуждает об отделении от МКС и о том, чтобы предлагать имеющиеся у нее возможности нашим иностранным партнерам. Прекращение поддержки МКС американским правительством окажет значительное влияние на позиции нашей страны в мире и ослабит влияние США на международное и коммерческое сообщество, необходимое для исследования дальнего космоса", - предупредил Чилтон.

При этом представитель Boeing признал, что "ни одна страна в одиночку" не сможет вернуть человека на Луну на долгосрочную перспективу и отправить его на Марс. Реализация этих задач, которые теперь ставит перед собой NASA, потребует коллективной работы и совместного финансирования, подтвердил Чилтон.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Трамп Дональд
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