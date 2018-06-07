Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

NASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млн

08.06.2018 ТАСС 495 0
0
Понравилась новость?
 0
Прототип лунохода Resource Prospector
Прототип лунохода Resource Prospector.
Источник: © NASA

Часть оборудования, предназначавшегося для аппарата, используют в других проектах

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальное управление США по аэронтавтике и исследованию космического пространства (NASA) отказалось от программы создания лунохода, в разработку которого уже было вложено около $100 млн. Как сообщила в среду газета Houston Chronicle, решение о прекращении работ по созданию аппарата Resource Prospector, предназначенного для поиска воды на Луне, было принято в апреле, однако известно об этом стало лишь на днях.

По данным газеты, разработка лунохода шла в течение четырех последних лет, и запуск аппарата стоимостью $250 млн планировался на 2022 или 2023 год. Неожиданно принятое решение о прекращении работ вызвало удивление у участников проекта. Как сообщила газета, 90 специалистов, работавших над созданием лунохода, будут теперь заниматься другими программами NASA.

В то же время представитель NASA Черил Уорнер отметила, что часть аппаратуры, предназначавшейся для лунохода, будет использована в других проектах. "В целом работа по проекту Resource Prospector нацелена на снижение рисков при разработке сложной аппаратуры, а также отдельных компонентов лунохода и новых технологических концепций. Эти работы будут полезны для будущих исследований", - отметила она.

По данным газеты, в рамках будущих исследований Луны предполагается использовать отдельные компоненты Resource Prospector, такие как бурильная установка, аппаратура для поиска следов водорода под лунной поверхностью и прибор для определения количества воды, содержащейся в лунных породах. Исследовательские программы, в которых должны быть использованы эти компоненты, запланированы на 2019-2021 годы.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Луна

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы