NASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млн
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Прототип лунохода Resource Prospector.
Источник: © NASA
Часть оборудования, предназначавшегося для аппарата, используют в других проектах
НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальное управление США по аэронтавтике и исследованию космического пространства (NASA) отказалось от программы создания лунохода, в разработку которого уже было вложено около $100 млн. Как сообщила в среду газета Houston Chronicle, решение о прекращении работ по созданию аппарата Resource Prospector, предназначенного для поиска воды на Луне, было принято в апреле, однако известно об этом стало лишь на днях.
По данным газеты, разработка лунохода шла в течение четырех последних лет, и запуск аппарата стоимостью $250 млн планировался на 2022 или 2023 год. Неожиданно принятое решение о прекращении работ вызвало удивление у участников проекта. Как сообщила газета, 90 специалистов, работавших над созданием лунохода, будут теперь заниматься другими программами NASA.
В то же время представитель NASA Черил Уорнер отметила, что часть аппаратуры, предназначавшейся для лунохода, будет использована в других проектах. "В целом работа по проекту Resource Prospector нацелена на снижение рисков при разработке сложной аппаратуры, а также отдельных компонентов лунохода и новых технологических концепций. Эти работы будут полезны для будущих исследований", - отметила она.
По данным газеты, в рамках будущих исследований Луны предполагается использовать отдельные компоненты Resource Prospector, такие как бурильная установка, аппаратура для поиска следов водорода под лунной поверхностью и прибор для определения количества воды, содержащейся в лунных породах. Исследовательские программы, в которых должны быть использованы эти компоненты, запланированы на 2019-2021 годы.
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07.06.2018
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