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Авиаполк ВКС в Курской области получит еще минимум 12 истребителей Су-30СМ

08.06.2018 ТАСС 401 0
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Су-30СМ
Один из четырех новых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "54 красный") постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут", полученных ВКС России, во время вылета из Новосибирска после промежуточной посадки при перегоне из Иркутска на аэродром Халино (Курск). 26.04.2018.
Источник: www.instagram.com / t.me/novospotting

Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ

ТАСС, 7 июня.  Авиационный полк Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Курской области получит еще минимум 12 новых истребителей Су-30СМ. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Вторая эскадрилья истребителей Су-30СМ войдет в состав авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области", - сказали в округе.

В соответствии с организационно-штатной структурой ВКС в истребительную эскадрилью как минимум входят 12 машин - три звена по четыре самолета (две "пары" в каждом).

По данным округа, сейчас летный и инженерно-технический состав полка приступил к приему второй партии многоцелевых истребителей Су-30СМ на заводе-изготовителе "Иркут" в Иркутской области. Специалисты полка за несколько дней проверят новую технику, летный состав выполнит несколько контрольных полетов. "После завершения приема авиационной техники самолеты будут перебазированы на аэродром Халино в Курской области", - сказали в ЗВО.

В округе уточнили, что Су-30СМ предназначены для замены истребителей МИГ-29СМТ.

Как сообщалось ранее, первая эскадрилья, укомплектованная истребителями Су-30СМ, была создана в Курской области в 2017 году. Самолеты переделали с завода к месту службы отдельными звеньями и "парами" (первые два истребителя прибыли в полк в августе прошлого года). С завершением поставки обеих эскадрилей на вооружении полка будут стоять от 24 до 32 Су-30СМ.

Су-30СМ

Су-30СМ - сверхманевренный истребитель поколения 4+, который оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Су-30СМ способны нести управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также корректируемые авиабомбы.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29СМТ
Су-30
Су-30МК
Компании
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ

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