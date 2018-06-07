Военно-транспортная авиация получит три новых самолета Ил-76МД-90А в 2018 году
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Самолет Ил-76МД-90А.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Кроме того, в распоряжение ВТА будет передан модернизированный Ан-124 "Руслан"
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Военно-транспортная авиация (ВТА, входит в состав Воздушно-космических сил РФ) планирует получить в этом году три новых самолета Ил-76МД-90А и один Ан-124 "Руслан". Об этом по итогам учебно-методического сбора рассказал заместитель командующего, главный инженер ВТА Михаил Козлов.
"В этом году мы должны получить в эксплуатацию три самолета Ил-76МД-90А и модернизированный Ан-124 "Руслан", - сказал он.
В ходе учебно-методического сбора представители руководящего состава инженерно-авиационной службы ВТА обсудили порядок передачи Ил-76МД-90А и Ан-124-100 в эксплуатацию, а также "проблемные вопросы производства комплектующих изделий для транспортных самолетов".
Сбор прошел на территории ульяновского авиационного завода "Авиастар-СП". Представители ВТА осмотрели производство транспортных самолетов, ознакомились с техническим потенциалом предприятия.
"Главная тема сбора - проблемные вопросы в обеспечении надежности авиационной техники и безопасности полетов, пути их решения. Особое внимание было уделено производству самолетов Ил-76МД-90А и модернизации Ан-124", - отметил Козлов.
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07.06.2018
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