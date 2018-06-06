Сенат США призывает Пентагон сдержать Россию на "американском заднем дворе"

В американском сенате приступили к обсуждению военной доктрины и военных расходов на 2019 год. Отмечается, что основные расходы в военной сфере сенаторы предлагают направить на "сдерживание России и Китая". В предварительной версии документа заявлено, что именно российская и китайская "угрозы" представляют для Соединённых Штатов наивысшую опасность.

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Также отмечено, что вся стратегия национальной обороны должна быть представлена из того, что США – "великая держава".

В общей сложности проект стратегии национальной обороны США вместе с военным бюджетом составляет более 1,1 тысячи страниц. В нём прописываются не только закупки вооружений для нужд американских армии и флота, социальное обеспечение военнослужащих и ветеранов, но и проведение бюрократических реформ в Пентагоне.

Отмечено, что законопроект, рассматриваемый сенаторами, предусматривает ограничение военного сотрудничества с Россией, продолжение оказания военной помощи Украине (200 млн долларов на 2019 год), а также "анализ сотрудничества в сфере безопасности" России с такими странами как Венесуэла, Куба и Никарагуа. В Сенате США дают понять, что следят за "движениями России близ Соединённых Штатов". На "заднем дворе"?

В документе говорится о пересмотре инвестиционных рисков во взаимодействии с Китаем.

Из документа:

Текущий процесс иностранных инвестиций в США не обновлялся почти 10 лет, что позволило Китаю использовать пробелы в этом процессе для инвестирования в американские компании для наращивания своего военного преимущества.

Американские парламентарии запретят представителям Пентагона пользоваться китайскими мобильными устройствами, включая устройства компаний Huawei Technologies или ZTE Corp. Кроме того, планируется ограничить "влияние Китая через продвижение китайского языка в американских университетах".