Россия может производить Ан-124 без участия Украины, заявил Бондарев



Самолет Ан-124-100 Руслан. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Олег Урусов Самолет Ан-124-100 Руслан. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Олег Урусов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия может производить самолёты Ан-124 без участия Украины, производство может быть налажено на Ульяновском авиазаводе, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее украинское госпредприятие "Антонов" заявило, что считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России. В сообщении украинского предприятия говорится, что если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции, отметили в украинском госпредприятии.

"Производство самолётов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия. Ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для этого. В советское время именно там осуществлялся весь цикл создания сверхтяжёлых грузовых транспортников и иных образцов ВВСТ. Ан-124 выпускались там", - сказал сенатор.

При этом Бондарев отметил, что при возобновлении серийного производства самолетов типа Ан-124 летательный аппарат будет называться "совсем по-другому".

"Прогресс шагнул далеко вперёд. Это будет абсолютно новый самолёт и именно российского производства, разработанный уже нашими конструкторами. Там всё будет заменено: новая навигация, новые двигатели. Поступление таких "машин" на вооружение России будет отвечать и требованиям эффективности, и требованиям рентабельности, и требованиям безопасности", - заявил глава комитета.

Он отметил, что Украина эксплуатирует российские самолёты, в том числе Ил-76, Су-25, Су-27, и вертолёты без согласия и контроля РФ, не имея на то "никакого права".

"И их заявления по Ан-124 укладываются в эту общую нечестную, можно сказать, воровскую политику. Украина незаконно хочет приватизировать права на производство этих самолётов и поэтому утверждает о том, что мы их не способны производить", - заявил Бондарев.

Сенатор напомнил, что в прошлом году Россия пыталась возобновить с Украиной контакты по техобслуживанию Ан-124 взамен на документацию для продления лётной годности Ил-76.

"Но решение о такой взаимовыгодной сделке принято не было по понятным политическим причинам и, разумеется, в том вина совсем не России. Украинцы сами чинят препятствия и стопорят этот процесс. Хотя заключение контракта на наших условиях дало бы им возможность заработать, ведь предприятие "Антонов" кругом в издержках, уже год как не выпускает самолёты. Но с нынешней Украиной абсолютно невозможно вести конструктивный диалог, к сожалению. Потому что главный мотив всех их действий - постараться навредить России", - заявил глава комитета.