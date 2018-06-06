Пентагон разрабатывает новую систему обнаружения ядерной опасности
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Пентагон проводит секретные исследования с целью создания искусственного интеллекта, способного отыскать на земном шаре скрытое от общественности ядерное оружие, а также отследить подготовку к запуску ядерной ракеты, передает Reuters.
http://www.globallookpress.com
Агентство утверждает, что указанную информацию подтвердили десятки американских чиновников.
Данные об этой программе не публикуются, хотя на ее существование указывает "практически непереводимая тарабарщина", содержащаяся в последнем бюджете военного ведомства.
По словам источников издания, если реализация программы увенчается успехом, военные компьютеры смогут перерабатывать огромные объемы недоступной людям информации (например, спутниковые снимки), чтобы найти те или иные признаки подготовки ядерного пуска в любом регионе Земли.
Раннее обнаружение даст время дипломатам на урегулирование потенциального конфликта, а военным – на подготовку к уничтожению ракеты на старте либо ее перехвату.
По данным агентства, в 2018 году финансирование этой программы вырастет в 3 раза и составит 83 млн. долларов. Как сообщил один из источников, в эту сумму войдут и затраты по слежению за ядерными объектами в Северной Корее.
Другие источники рассказали, что первая версия системы уже проходит испытания, однако имеет еще массу недостатков.
Опрошенные изданием эксперты, отметили, что такая система имеет право на существование, тем не менее, необходимо убедиться, что окончательное решение по разрешению выявленной проблемы будут принимать не машины, а люди.
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06.06.2018
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