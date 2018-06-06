

Гранатомет АГС-40 "Балкан".

Источник: oruzhie.info Гранатомет АГС-40 "Балкан".Источник: oruzhie.info

ЦАМТО, 6 июня. Новейший гранатомет "Балкан" поступил в опытно-боевую эксплуатацию в Вооруженные силы, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Юрия Набокова, генерального директора НПО "Прибор", которое занимается разработкой этого оружия.

"Конкретных сроков принятия на вооружение сказать не могу, хотели принять еще в прошлом году, но возникли непредвиденные трудности: все, что зависело от "Прибора", мы сделали, но наши смежники решали некоторые вопросы с госзаказчиком", – рассказал он на конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2018".

По словам Ю.Набокова, сейчас "Прибор" совместно с "Калашниковым" ведет инициативную разработку нового гранатомета калибром 40 мм под различные носители, в том числе под боевых роботов, отмечает агентство.

"Если наша актуальная разработка "Балкан" – пехотное оружие, то новый гранатомет сможет устанавливаться на любые, в том числе роботизированные платформы, вертолеты и катера. Пока все находится в стадии проработки, мы делаем макеты, смотрим, что выходит по баллистике. "Калашников" делает сам гранатомет, мы же помогаем с боеприпасом", – пояснил собеседник агентства.

Среди особенностей нового автоматического гранатомета "Балкан" – повышенная по сравнению с его предшественником, гранатометом АГС-17, дальность стрельбы – 2,5 км против 2,3 км. В "Балкане" используется новая конструктивная схема боеприпаса – с улетающей гильзой. Весит "Балкан" 32-33 кг – примерно столько же, сколько АГС-17, передает "РИА Новости".