Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Министры обороны России и Монголии обсудили в Кызыле вопросы военного и военно-технического сотрудничества

07.06.2018 ЦАМТО 231 0
0
Понравилась новость?
 0
Селенга-2016
Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016".
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 6 июня. Вопросы военного и военно-технического сотрудничества обсудили 6 июня на переговорах в Кызыле министры обороны России и Монголии генерал армии Сергей Шойгу и Нямаагийн Энхболд.

"Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для развития военного сотрудничества. Предлагаю обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в военной и военно-технической сферах", – сказал Сергей Шойгу, открывая встречу.

Министр обороны Монголии в качестве почетного гостя приглашен на заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет сегодня в Кызыле.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что участие коллеги из Монголии в заседании Совета позволит более детально ознакомиться с работой по укреплению военного сотрудничества государств-участников СНГ.

Глава российского военного ведомства также отметил, что договоренности, достигнутые в ходе апрельской встречи в Москве, уже реализуются.

"То, что мы наметили на будущие годы, – сказал Сергей Шойгу, – нам следует включить в совместный план действий. Предварительные проектировки этого плана мы подготовили. Думаю, что с учетом вашего мнения, ваших поправок мы сможем его в достаточно короткое время подготовить и принять".

В остальном, по оценке Сергея Шойгу, все совместные мероприятия идут "достаточно неплохо, эффективно".

"Идет подготовка к совместным учениям, идет большая работа по подготовке кадров", – пояснил министр обороны России.

Он сообщил, что буквально перед отъездом на заседание СМО СНГ подписал решение об обучении в Кызылском президентском училище молодых людей из Монголии.

"Надеюсь, это будет полезно, это направление будет развиваться", – сказал Сергей Шойгу.

Он также подчеркнул, что приезд на его историческую родину военной делегации Монголии имеет особенное значение.

Монгольская делегация совершила авиаперелет по маршруту Улан-Батор – Улангом (Монголия) и переезд автомобильным транспортом от Улангома до Кызыла (450 км).

В свою очередь, Нямаагийн Энхболд заявил, что его страна будет активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией.

"Министерство обороны, Вооруженные силы Монголии очень благодарны военному ведомству Российской Федерации за оказанную военно-техническую помощь", – подчеркнул Нямаагийн Энхболд.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем – с подписанием новых документов, которые уже подготовлены, – отношения между армиями двух стран еще более укрепятся.

Министр обороны Монголии поблагодарил Сергея Шойгу за приглашение на заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.

"Выражаю вам искреннюю признательность за приглашение почетным гостем для участия в этом заседании, где обсуждаются вопросы развития сотрудничества в оборонной области стран СНГ", – сказал Нямаагийн Энхболд.

При этом он отметил важность сотрудничества с государствами Содружества.

"Хотя мы и не состоим в СНГ, мы должны быть вместе с нашими друзьями, с которыми мы имеем очень много общего, в том числе и видение будущего: как быть, с кем быть, как развиваться и так далее. Поэтому данный визит, хотя и в качестве гостя, имеет большое значение для нас", – подчеркнул руководитель военного ведомства Монголии.

Он поздравил с повторным назначением на высокий пост министра обороны России.

"Нам очень приятно иметь такого партнера, друга на таком важном посту", – заявил Нямаагийн Энхболд, отметив, что полностью согласен с оценкой Сергея Шойгу: уже достигнутые российско-монгольские договоренности в военной и военно-технической сферах "внедряются в жизнь очень эффективно и успешно".

Он выразил Сергею Шойгу "большую благодарность за усилия, постоянное внимание развитию традиционного военного сотрудничества между Россией и Монголией".

Нямаагийн Энхболд сообщил также, что монгольская делегация по пути в Кызыл заехала в родное село Сергея Шойгу, посетила музей в доме, где проживали его родители.

"Я очень доволен результатами встречи с господином министром. Будем работать над укреплением связей наших Вооруженных сил с Центральным военным округом", – подчеркнул Нямаагийн Энхболд.

Министры обороны двух стран также договорились увеличить набор военнослужащих Монголии в военные вузы России и кадетов в Президентское кадетское училище в Кызыле, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 10:11
  • 12
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 07.06 10:08
  • 1529
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.06 09:57
  • 6
Путин обманул с С-400
  • 07.06 09:42
  • 1
Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
  • 07.06 09:29
  • 1
Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
  • 07.06 09:11
  • 16
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 07.06 08:26
  • 123
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 07.06 08:17
  • 10
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 07.06 08:16
  • 1
Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро
  • 07.06 08:15
  • 5
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 07.06 08:04
  • 34
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 07.06 05:17
  • 5
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 07.06 05:10
  • 48
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 07.06 04:57
  • 16320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 04:49
  • 37
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
другие обсуждаемые темы