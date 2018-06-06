Министры обороны России и Монголии обсудили в Кызыле вопросы военного и военно-технического сотрудничества



Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016".

Источник: МО РФ Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016".Источник: МО РФ

ЦАМТО, 6 июня. Вопросы военного и военно-технического сотрудничества обсудили 6 июня на переговорах в Кызыле министры обороны России и Монголии генерал армии Сергей Шойгу и Нямаагийн Энхболд.

"Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для развития военного сотрудничества. Предлагаю обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в военной и военно-технической сферах", – сказал Сергей Шойгу, открывая встречу.

Министр обороны Монголии в качестве почетного гостя приглашен на заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет сегодня в Кызыле.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что участие коллеги из Монголии в заседании Совета позволит более детально ознакомиться с работой по укреплению военного сотрудничества государств-участников СНГ.

Глава российского военного ведомства также отметил, что договоренности, достигнутые в ходе апрельской встречи в Москве, уже реализуются.

"То, что мы наметили на будущие годы, – сказал Сергей Шойгу, – нам следует включить в совместный план действий. Предварительные проектировки этого плана мы подготовили. Думаю, что с учетом вашего мнения, ваших поправок мы сможем его в достаточно короткое время подготовить и принять".

В остальном, по оценке Сергея Шойгу, все совместные мероприятия идут "достаточно неплохо, эффективно".

"Идет подготовка к совместным учениям, идет большая работа по подготовке кадров", – пояснил министр обороны России.

Он сообщил, что буквально перед отъездом на заседание СМО СНГ подписал решение об обучении в Кызылском президентском училище молодых людей из Монголии.

"Надеюсь, это будет полезно, это направление будет развиваться", – сказал Сергей Шойгу.

Он также подчеркнул, что приезд на его историческую родину военной делегации Монголии имеет особенное значение.

Монгольская делегация совершила авиаперелет по маршруту Улан-Батор – Улангом (Монголия) и переезд автомобильным транспортом от Улангома до Кызыла (450 км).

В свою очередь, Нямаагийн Энхболд заявил, что его страна будет активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией.

"Министерство обороны, Вооруженные силы Монголии очень благодарны военному ведомству Российской Федерации за оказанную военно-техническую помощь", – подчеркнул Нямаагийн Энхболд.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем – с подписанием новых документов, которые уже подготовлены, – отношения между армиями двух стран еще более укрепятся.

Министр обороны Монголии поблагодарил Сергея Шойгу за приглашение на заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.

"Выражаю вам искреннюю признательность за приглашение почетным гостем для участия в этом заседании, где обсуждаются вопросы развития сотрудничества в оборонной области стран СНГ", – сказал Нямаагийн Энхболд.

При этом он отметил важность сотрудничества с государствами Содружества.

"Хотя мы и не состоим в СНГ, мы должны быть вместе с нашими друзьями, с которыми мы имеем очень много общего, в том числе и видение будущего: как быть, с кем быть, как развиваться и так далее. Поэтому данный визит, хотя и в качестве гостя, имеет большое значение для нас", – подчеркнул руководитель военного ведомства Монголии.

Он поздравил с повторным назначением на высокий пост министра обороны России.

"Нам очень приятно иметь такого партнера, друга на таком важном посту", – заявил Нямаагийн Энхболд, отметив, что полностью согласен с оценкой Сергея Шойгу: уже достигнутые российско-монгольские договоренности в военной и военно-технической сферах "внедряются в жизнь очень эффективно и успешно".

Он выразил Сергею Шойгу "большую благодарность за усилия, постоянное внимание развитию традиционного военного сотрудничества между Россией и Монголией".

Нямаагийн Энхболд сообщил также, что монгольская делегация по пути в Кызыл заехала в родное село Сергея Шойгу, посетила музей в доме, где проживали его родители.

"Я очень доволен результатами встречи с господином министром. Будем работать над укреплением связей наших Вооруженных сил с Центральным военным округом", – подчеркнул Нямаагийн Энхболд.

Министры обороны двух стран также договорились увеличить набор военнослужащих Монголии в военные вузы России и кадетов в Президентское кадетское училище в Кызыле, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.