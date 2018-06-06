Более 1500 военных десантировались из самолетов на учениях 106-й дивизии ВДВ под Псковом

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Источник: Минобороны РФ ВДВ РФ.Источник: Минобороны РФ

В ходе рейда псковские десантники при поддержке вертолетов Ка-52 и Ми-8 уничтожили центр подготовки незаконных вооруженных формирований

ПСКОВ, 6 июня. /ТАСС/. Более 1500 военнослужащих и нескольких единиц техники 106-й Черниговской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России десантировались в среду из военно-транспортных самолетов Ил-76МД в районе Пскова в ходе основного этапа тактических учений соединения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"По замыслу учений первыми в заданный район для захвата аэродрома противника и удержания его с целью обеспечения высадки главных сил десанта были десантированы разведывательные подразделения на парашютах специального назначения "Арбалет-2" с высоты 1200 метров. После зачистки аэродрома от подразделения охраны и обеспечения условного противника из Ил-76МД с высоты 800 метров на парашютных системах Д-10 была проведена выброска главных сил десанта общей численностью более 1500 человек, а также нескольких единиц военной техники и специальных грузов для подразделений войсковой разведки", - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что выброска десанта проходила в крайне неблагоприятных погодных условиях, при сильном порывистом ветре, что говорит о "высоком профессиональном мастерстве голубых беретов".

После приземления участники учений в составе своих подразделений приступили к рейдовым мероприятиям, совершив марш по тылам условного противника общей протяженностью более 60 км. В ходе рейда псковские десантники при поддержке армейской авиации (вертолеты Ка-52, Ми-8) обнаружили и уничтожили центр подготовки незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Печоры.

В общей сложности в учениях задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих, шесть транспортников Ил-76 и 14 бомбардировщиков и штурмовиков Су-34, Су-25М и вертолетов Ка-52, Ми-8 и Ми-26 армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Маневры продлятся до 7 июня включительно.