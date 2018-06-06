Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Гендиректор "Калашникова" Криворучко передал свою долю в концерне в доверительное управление

07.06.2018 Интерфакс-АВН 293 0
0
Понравилась новость?
 0
Алексей Криворучко
Алексей Криворучко.
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Ижевск. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - На долю гендиректора АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") Алексея Криворучко в контролирующем концерн ООО "ТКХ-Инвест" назначен доверительный управляющий, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Уточняется, что с 5 июня доверительным управляющим 50% долей ООО "ТКХ-Инвест" стал гендиректор ООО "Холдинговая компания Рыбинской верфи" Аркадий Привалов. При этом гендиректором "ТКХ-Инвест" остается А.Криворучко.

Ранее сообщалось, что А.Привалов сменил А.Криворучко на посту гендиректора подконтрольного "ТКХ-Инвест" ООО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ), которое владеет 75% минус 1 акциями концерна "Калашников". В апреле А.Привалов также упоминался как заместитель генерального директора концерна.

А.Криворучко является гендиректором АО "Концерн "Калашников". При этом в конце мая он покинул пост директора ООО "Аэроэкспресс".

17 мая газета "Коммерсант" сообщила, что А.Криворучко может быть назначен заместителем министра обороны РФ, курирующим закупку вооружений.

Юрий Борисов, который в Минобороны курировал гособоронзаказ, стал вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу вместо Дмитрия Рогозина.

А.Криворучко отлично проявит себя на госслужбе в случае соответствующего назначения, заявил 25 мая, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Прокомментировать мне это сложно, так как принимает решение, прежде всего, конечно, президент, министр обороны. Криворучко достаточно опытный человек, работавший в различных отраслях, зарекомендовал себя эффективным менеджером", - сказал С.Чемезов.

"Это человек активный, думающий, грамотный, и он в состоянии выполнять любую работу, которая ему будет поручена", - сказал С.Чемезов в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме.

50% долей ООО "ТКХ-Инвест" принадлежит А.Криворучко, еще 50% - у самого ООО "ТКХ-Инвест". Компании на 100% принадлежит ООО "ТКХ". Ранее сообщалось, что ТКХ владеет 75% минус 1 акция АО "Концерн "Калашников" и 49% АО "Ижевский механический завод".
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 10:11
  • 12
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 07.06 10:08
  • 1529
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.06 09:57
  • 6
Путин обманул с С-400
  • 07.06 09:42
  • 1
Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
  • 07.06 09:29
  • 1
Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
  • 07.06 09:11
  • 16
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 07.06 08:26
  • 123
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 07.06 08:17
  • 10
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 07.06 08:16
  • 1
Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро
  • 07.06 08:15
  • 5
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 07.06 08:04
  • 34
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 07.06 05:17
  • 5
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 07.06 05:10
  • 48
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 07.06 04:57
  • 16320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 04:49
  • 37
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
другие обсуждаемые темы