Гендиректор "Калашникова" Криворучко передал свою долю в концерне в доверительное управление



Алексей Криворучко.

Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС Алексей Криворучко.Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Ижевск. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - На долю гендиректора АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") Алексея Криворучко в контролирующем концерн ООО "ТКХ-Инвест" назначен доверительный управляющий, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Уточняется, что с 5 июня доверительным управляющим 50% долей ООО "ТКХ-Инвест" стал гендиректор ООО "Холдинговая компания Рыбинской верфи" Аркадий Привалов. При этом гендиректором "ТКХ-Инвест" остается А.Криворучко.

Ранее сообщалось, что А.Привалов сменил А.Криворучко на посту гендиректора подконтрольного "ТКХ-Инвест" ООО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ), которое владеет 75% минус 1 акциями концерна "Калашников". В апреле А.Привалов также упоминался как заместитель генерального директора концерна.

А.Криворучко является гендиректором АО "Концерн "Калашников". При этом в конце мая он покинул пост директора ООО "Аэроэкспресс".

17 мая газета "Коммерсант" сообщила, что А.Криворучко может быть назначен заместителем министра обороны РФ, курирующим закупку вооружений.

Юрий Борисов, который в Минобороны курировал гособоронзаказ, стал вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу вместо Дмитрия Рогозина.

А.Криворучко отлично проявит себя на госслужбе в случае соответствующего назначения, заявил 25 мая, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Прокомментировать мне это сложно, так как принимает решение, прежде всего, конечно, президент, министр обороны. Криворучко достаточно опытный человек, работавший в различных отраслях, зарекомендовал себя эффективным менеджером", - сказал С.Чемезов.

"Это человек активный, думающий, грамотный, и он в состоянии выполнять любую работу, которая ему будет поручена", - сказал С.Чемезов в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме.

50% долей ООО "ТКХ-Инвест" принадлежит А.Криворучко, еще 50% - у самого ООО "ТКХ-Инвест". Компании на 100% принадлежит ООО "ТКХ". Ранее сообщалось, что ТКХ владеет 75% минус 1 акция АО "Концерн "Калашников" и 49% АО "Ижевский механический завод".