Смертоносный "Смерч" продолжает сметать террористов в Сирии



РСЗО "Смерчь".

Источник: rg.ru РСЗО "Смерчь".Источник: rg.ru

Реактивные "Смерчи" продолжают уничтожать боевиков в Сирии. Фотография боевой машины, приготовившейся к открытию огня, появилась в Сети. Отметим, что подобные изображения системы залпового огня из этой "горячей точки" достаточно редки - сирийские военные стараются их не "светить" без особой надобности.

В 2018 году такая техника попадала в объективы видеокамер лишь однажды, в феврале, когда правительственные силы перебрасывались в пригород Дамаска Восточная Гута. Причем это была не пусковая установка, а транспортно-заряжающая машина 9Т234-2.

Информация о том, что сирийская армия располагает РСЗО "Смерч", была обнародована в феврале 2014 года. Тогда на объектах террористов стали обнаруживать останки реактивных снарядов этой системы. При этом первая фотография установки 9А52-2 просочилась в Сеть лишь спустя 10 месяцев.

Военные эксперты просто объясняют такую скрытность "Смерчей": наряду с комплексами "Точка" они являются сейчас главной поражающей силой сухопутных войск Сирии. К тому же таких комплексов сравнительно немного, речь, по всей видимости, идет о нескольких машинах.

300-мм РСЗО имеет 12-ствольную пусковую установку. Максимальная дальность стрельбы используемых реактивных снарядов достигает 70 км. Площадь поражения - 672 тыс. м. Время залпа - 40 секунд.

В качестве шасси применен МАЗ-543М с колесной формулой - 88. Мощность двигателя - 525 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 900 км.

Вес установки достигает 43 700 кг. Экипаж - 4 человека.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев