Смертоносный "Смерч" продолжает сметать террористов в Сирии
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РСЗО "Смерчь".
Источник: rg.ru
Реактивные "Смерчи" продолжают уничтожать боевиков в Сирии. Фотография боевой машины, приготовившейся к открытию огня, появилась в Сети. Отметим, что подобные изображения системы залпового огня из этой "горячей точки" достаточно редки - сирийские военные стараются их не "светить" без особой надобности.
صورة لاحدى راجمات BM-30 Smerch السورية .. #syria #syrinarmy pic.twitter.com/YS59mKRIZB— موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 5 июня 2018 г.
В 2018 году такая техника попадала в объективы видеокамер лишь однажды, в феврале, когда правительственные силы перебрасывались в пригород Дамаска Восточная Гута. Причем это была не пусковая установка, а транспортно-заряжающая машина 9Т234-2.
Информация о том, что сирийская армия располагает РСЗО "Смерч", была обнародована в феврале 2014 года. Тогда на объектах террористов стали обнаруживать останки реактивных снарядов этой системы. При этом первая фотография установки 9А52-2 просочилась в Сеть лишь спустя 10 месяцев.
Военные эксперты просто объясняют такую скрытность "Смерчей": наряду с комплексами "Точка" они являются сейчас главной поражающей силой сухопутных войск Сирии. К тому же таких комплексов сравнительно немного, речь, по всей видимости, идет о нескольких машинах.
300-мм РСЗО имеет 12-ствольную пусковую установку. Максимальная дальность стрельбы используемых реактивных снарядов достигает 70 км. Площадь поражения - 672 тыс. м. Время залпа - 40 секунд.
В качестве шасси применен МАЗ-543М с колесной формулой - 88. Мощность двигателя - 525 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 900 км.
Вес установки достигает 43 700 кг. Экипаж - 4 человека.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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05.06.2018
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