Более 40 зарубежных компаний из 15 стран примут участие в форуме "АРМИЯ-2018"



Международный военно-технический форум Армия-2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Международный военно-технический форум Армия-2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 5 июня. Более 40 зарубежных компаний из 15 стран примут участие в Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2018" и Международном форуме "Неделя национальной безопасности", которые пройдут с 21 по 26 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье.

В настоящее время в рамках заявочной кампании в адрес устроителя форумов поступило свыше 1000 согласий на участие в выставочных мероприятиях. От зарубежных стран заявлены 46 предприятий, которые готовы представить 720 экспонатов. Этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос в 3,5 раза.

Постоянными участниками форума "АРМИЯ" уже на протяжении четырех лет являются Белоруссия, Армения и Казахстан, которые постоянно расширяют масштабы своего представительства по количеству предприятий, экспонатов и забронированных площадей. С 2016 года эта тенденция характерна также для Индии и Китая.

Как сообщили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ), на данный момент среди стран, подавших заявки и подписавших необходимые договора, доминируют Республика Беларусь и Китайская Народная Республика, которые в совокупности забронировали около 2500 кв. метров выставочных площадей в интересах 20 и 16 предприятий промышленности, соответственно.

Следует отметить, что эти страны представят свою продукцию как на индивидуальных стендах предприятий, так и в рамках национальных экспозиций.

В общей сложности, наряду с Белоруссией и Китаем, планируется размещение 9 национальных экспозиций от Армении, Индии, Ирана, Казахстана, Пакистана, Словакии и Турции.

Также на форумах будет представлена продукция военно-технического назначения из Великобритании, Вьетнама, Германии, Румынии, Франции и ЮАР.

Прием заявок продолжается и будет завершен 15 июля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.