Продукцию военного назначения из стран Евросоюза представят на форуме "Армия-2018"
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Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
В международном военно-техническом форуме примут участие более 40 компаний и предприятий из 15 стран
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Продукция военно-технического назначения из Германии и Франции будет представлена на форуме "Армия-2018". Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Более 40 компаний и предприятий промышленности из 15 стран примут участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2018" и международном форуме "Неделя национальной безопасности", которые пройдут в период с 21 августа по 26 августа этого года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", - сказали в Минобороны. - На форумах будет представлена продукция военно-технического назначения из Великобритании, Вьетнама, Германии, Румынии, Франции и ЮАР".
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05.06.2018
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