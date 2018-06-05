Пограничный корабль УФСБ Приморья отправился на Форум береговых охран АТР



Многосторонние учения береговой охраны Совместный удар в Приморье. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Многосторонние учения береговой охраны Совместный удар в Приморье. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Пограничный сторожевой корабль "Командор" береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю отправился в южнокорейский порт Пусан для участия в Форуме береговых охран/пограничных ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает пресс-группа управления.

"Участие в форуме примут делегации РФ, США, КНР, Республики Корея, Японии и Канады. Шестого июня запланированы международные тактические учения, в которых будут задействованы корабли и авиация береговых охран стран-участниц. Основной целью маневров станет отработка взаимодействия по поиску и обнаружению судна, подавшего судовой сигнал тревожного оповещения, пресечению террористического акта, спасению судна и экипажа, терпящего бедствие", - говорится в сообщении.

Также в рамках форума пройдут спортивные мероприятия, экипажи смогут посетить корабли других стран, состоятся экскурсии.

Визит пограничного сторожевого корабля в Пусан продлится три дня, 8 июня он возьмет курс на Владивосток.

Форум проходит уже 18 лет. В декабре 2000 года в Токио была достигнута договоренность о сотрудничестве пограничных ведомств/береговых охран государств стран Тихого океана между Россией, Японией, Южной Кореей и США. В 2001 году к форуму присоединилась береговая охрана Канады, а в 2004 году участником стала КНР.