В США считают, что Су-57 будет носителем тактического ядерного оружия
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В новой ядерной доктрине США, принятой администрацией Дональда Трампа, указывается, что российский самолет пятого поколения Су-57 предназначен для применения, в том числе, ядерного оружия. Су-57 в перспективе оснастят ядерными боеприпасами, считают В США, пишет издание National Interest.
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Если предположение США, высказанное в доктрине, верно, то Су-57 сможет вместе с еще одним российским самолетом - бомбардировщиком Су-34 — использовать ядерные вооружения средней дальности против целей, прикрытых мощной системой ПВО, говорится в статье. Таким образом Россия приобретает еще одного носителя тактического ядерного оружия.
В издании заявляют, что в США опасаются российской модернизации арсенала ядерного оружия нестратегического значения, насчитывающего около двух тысяч единиц, в тоже время сами разрабатывают новые типы ядерных зарядов, якобы в ответ на действия Москвы.
Тем не менее, говорится в статье, Москва обладает весьма значительным количеством тактических ядерных боеприпасов, но для нанесения ударов с воздуха такими зарядами, в настоящее время имеется только Су-34, так как Су-57 еще не готов. Такое положение может сохраняться еще длительное время, пишет издание, но с вводом Су-57 все может изменится, так как Россия получит еще одну платформу для нанесения ударов ядерными боеприпасами воздушного применения.
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04.06.2018
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