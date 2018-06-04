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В США считают, что Су-57 будет носителем тактического ядерного оружия

05.06.2018 Военное обозрение 453 0
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В новой ядерной доктрине США, принятой администрацией Дональда Трампа, указывается, что российский самолет пятого поколения Су-57 предназначен для применения, в том числе, ядерного оружия. Су-57 в перспективе оснастят ядерными боеприпасами, считают В США, пишет издание National Interest.

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Если предположение США, высказанное в доктрине, верно, то Су-57 сможет вместе с еще одним российским самолетом - бомбардировщиком Су-34 — использовать ядерные вооружения средней дальности против целей, прикрытых мощной системой ПВО, говорится в статье. Таким образом Россия приобретает еще одного носителя тактического ядерного оружия.

В издании заявляют, что в США опасаются российской модернизации арсенала ядерного оружия нестратегического значения, насчитывающего около двух тысяч единиц, в тоже время сами разрабатывают новые типы ядерных зарядов, якобы в ответ на действия Москвы.

Тем не менее, говорится в статье, Москва обладает весьма значительным количеством тактических ядерных боеприпасов, но для нанесения ударов с воздуха такими зарядами, в настоящее время имеется только Су-34, так как Су-57 еще не готов. Такое положение может сохраняться еще длительное время, пишет издание, но с вводом Су-57 все может изменится, так как Россия получит еще одну платформу для нанесения ударов ядерными боеприпасами воздушного применения.
04.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
ЯО

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