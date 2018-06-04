Полноценное участие в ШОС Индии и Пакистана укрепит авторитет и потенциал Организации - Ушаков
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Военнослужащие России и Пакистана на учении Дружба-2016 проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17.
Источник: © Фото : пресс-служба Южного военного округа
Лидеры стран ШОС обсудят ситуацию в Афганистане, Сирии и на Корейском полуострове
Россия предлагает создать Универсальный центр по противодействию новым вызовам и угрозам, в том числе по борьбе с финансированием терроризма
Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - В Москве приветствуют предстоящее участие Индии и Пакистана в качестве полноправных стран-участниц в саммите ШОС, который пройдет 9-10 июня в Циндао (Китай), считают, что присоединение этих государств повысило авторитет Организации.
"В этот раз заседание Совета глав государств ШОС пройдет с участием Индии и Пакистана в качестве новых стран-членов. Процесс подключения этих двух азиатских держав был запущен в ходе российского председательства. Это - наша инициатива, Мы за это ратовали и боролись и считаем, что несмотря на трудности, это в конце концов позволило укрепить и авторитет, и потенциал ШОС", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подчеркнул: "Мы удовлетворены тем, что теперь Индия и Пакистан - наши полноправные партнеры в этом объединении". Он также указал на то, что в рамках саммита лидеры двух государств получают возможности для прямого общения.
Среди тем, которые будут обсуждаться на саммите ШОС в Китае, помощник президента назвал развитие сотрудничества в области безопасности и контртеррора, сотрудничества в экономике, развития гуманитарных связей. Также, по его словам, традиционно речь пойдет "о координации действий по региональной проблеме, прежде всего по Афганистану и Ближнему Востоку".
Как рассказал Ю.Ушаков, саммит начнется со встречи в узком составе, в которой примут участие лидеры 8 стран:- Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Затем мероприятия продолжатся в расширенном составе, где к лидерам стран ШОС присоединяться главы делегаций государств-наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан, Белоруссия). Также на встречу в качестве гостя председателя КНР приглашен президент Туркменистана Шавкат Мирзиеев.
Ожидается, что на заседании в расширенном составе В.Путин изложит российскую оценку стоящих перед ШОС задач, в том числе в сфере противодействия терроризму и урегулирования региональных конфликтов.
Как сообщил Ю.Ушаков, Россия предлагает создать на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС Универсальный центр по противодействию новым вызовам и угрозам. "В качестве первого шага мы предлагаем при Региональной антитеррористической структуре учредить рабочую группу, которая занималась бы противодействием финансированию терроризма за счет доходов от незаконного оборота наркотиков", - сообщил представитель Кремля.
Ю.Ушаков отметил также, что, как ожидается, лидеры утвердят нового генерального секретаря ШОС - представителя Узбекистана, а в качестве директора исполкома Региональной антитеррористической структуры - представителя Таджикистана.
По итогам саммита будет принята Циндаоская декларация, в которой будут "подтверждены позиции государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам, прежде всего, по урегулированию ситуации в Сирии, Афганистане и на Ближнем Востоке в целом, а также на Корейском полуострове"", сказал Ю.Ушаков.
После саммита в Циндао председательство в ШОС перейдет Киргизии. "Россия готова оказывать киргизским партнерам всемерную поддержку в выполнении этой ответственной миссии", - сказал помощник президента РФ.
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04.06.2018
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