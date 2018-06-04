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Доха и Москва продолжают переговоры о поставках систем ПВО С-400 - председатель парламента Катара

05.06.2018 Интерфакс-АВН 380 0
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ЗРК С-400 "Триумф". Фото: РИА "Новости".

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Катар продолжает обсуждать с Россией вопрос поставок систем С-400, сообщил "Интерфаксу" председатель консультативного совета (парламента) Катара Ахмед Бен Абдалла Аль Махмуд.

"Мы в Катаре всегда уважаем договоренности и следуем тому, о чем было достигнуто соглашение. Сейчас идут переговоры между властями двух стран",- сказал спикер парламента, отвечая на вопрос о том, планирует ли Катар приобрести С-400.

Ранее Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы в случае, если Доха получит от России системы С-400. Об этом сообщила в субботу французская газета "Монд".

По данным газеты, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту Франции письмо, в котором обратился к нему с просьбой оказать давление на Катар и заставить Доху отказаться от приобретения системы. Также в послании говорилось, что королевство готово ликвидировать эти ЗРС военным путем, если они появятся у Катара.

Газета напоминает, что о намерении приобрести российские С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.

Россия и Катар прошлой осенью подписали межправительственное соглашение о ВТС.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

В ФСВТС России "Интерфаксу" заявляли, что до конца года может быть подписан контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 Индии.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Катар
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Франция
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Проекты
ГЗЛА

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