Доха и Москва продолжают переговоры о поставках систем ПВО С-400 - председатель парламента Катара
|
|
ЗРК С-400 "Триумф". Фото: РИА "Новости".
Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Катар продолжает обсуждать с Россией вопрос поставок систем С-400, сообщил "Интерфаксу" председатель консультативного совета (парламента) Катара Ахмед Бен Абдалла Аль Махмуд.
"Мы в Катаре всегда уважаем договоренности и следуем тому, о чем было достигнуто соглашение. Сейчас идут переговоры между властями двух стран",- сказал спикер парламента, отвечая на вопрос о том, планирует ли Катар приобрести С-400.
Ранее Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы в случае, если Доха получит от России системы С-400. Об этом сообщила в субботу французская газета "Монд".
По данным газеты, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту Франции письмо, в котором обратился к нему с просьбой оказать давление на Катар и заставить Доху отказаться от приобретения системы. Также в послании говорилось, что королевство готово ликвидировать эти ЗРС военным путем, если они появятся у Катара.
Газета напоминает, что о намерении приобрести российские С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.
Россия и Катар прошлой осенью подписали межправительственное соглашение о ВТС.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.
В ФСВТС России "Интерфаксу" заявляли, что до конца года может быть подписан контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 Индии.
|
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.05.2018 Источник сообщил о продолжающихся переговорах с Индией по С-400
26.04.2018 РФ рассчитывает в этом году подписать с Индией контракт на С-400, осталось договорится по цене - глава ФСВТС России "Интерфаксу"
16.04.2018 В ФСВТС прокомментировали "затянувшиеся" переговоры с Индией по поводу С-400
13.04.2018 РФ рассчитывает подписать контракт на поставку С-400 Индии до конца года, сейчас идут коммерческие переговоры - ФСВТС России
02.04.2018 Долгий путь к "Триумфу"
23.11.2017 Первая российская ЗРС С-400 поступит в Турцию в 2019 году
29.08.2017 Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России: в переговорах с Турцией о поставке С-400 можно ожидать позитивный итог
29.08.2017 Около десяти заявок на поставку систем ПВО С-400 есть у России - глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству