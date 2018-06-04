В Турции заявили о напряженности в отношениях с США из-за вопроса по поставкам F-35



F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.

Источник: xairforces.net F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.Источник: xairforces.net

ЦАМТО, 4 июня. Обсуждение в Вашингтоне вопроса о блокировании поставок Анкаре истребителей F-35 в качестве ответный меры на закупку Турцией российских ЗРС С-400 вызывает напряженность в турецко-американских отношениях.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в преддверии намеченной на 4 июня встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

"Между Анкарой и Вашингтоном действительно имеет место напряженность по контракту на поставки истребителей пятого поколения. Однако не стоит забывать, что Турция еще до контракта с Россией обсуждала тему закупок систем ПВО со своим союзником – США. Вашингтон отказался нам их продать. Тогда нам пришлось начать переговоры с Россией. Если США сегодня готовы продать Турции подобные системы, то мы готовы их приобрести", – сказал М.Чавушоглу на встрече, организованной Турецко-американским национальным координационным комитетом (TASC). Его цитирует агентство Anadolu.

Ранее представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что С-400 необходимы Турции для решения краткосрочных задачах в сфере ПВО, по средне- и долгосрочным задачам Анкара продолжает переговоры с США по покупке ЗРК Patriot, отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", в декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи этих комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении поставок Турции F-35. М.Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы, назвав в качестве возможной альтернативы сотрудничество в этой области с Россией.