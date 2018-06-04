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Иностранные военнослужащие смогут пострелять из "Града" на АрМИ-2018

05.06.2018 РИА Новости 631 0
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РСЗО Град
Реактивные системы залпового огня Град (РСЗО).
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Команды зарубежных стран, приехавших в России, чтобы принять участие в конкурсе "Мастер-оружейник" Международных армейских игр (АрМИ-2018), впервые получат возможность применить в рамках соревнований реактивную систему залпового огня "Град", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе центрального военного округа.

Конкурс пройдет на полигоне "Учебный" в Пензенской области с 29 июля по 5 августа. Впервые участие в нем примут команды из Узбекистана, Ирана и Армении.

"В соответствии с новым положением, внесены изменения в правила конкурса "Мастер-оружейник". В них добавилась зрелищность, теперь каждая команда еще произведет залпом 10 выстрелов из РСЗО "Град". Конкурсанты будут использовать холостые снаряды", - сообщил главный судья всеармейского этапа этого конкурса полковник Михаил Филатов.

Кроме того, по новым правилам конкурса, в рамках состязаний команды должны будут заменить 122-милиметровый ствол гаубицы Д-30. При буксировке гаубицы на КАМАЗе по четырехкилометровой дистанции необходимо задним ходом заехать в специальное укрытие, при преодолении кургана без гаубицы водитель должен остановить автомобиль на подъеме, поставить его на тормоз, заглушить двигатель, после снова запустить его и тронуться с места. При скатывании автомобиля будет начисляться штрафное время 30 секунд.

Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа, это крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран, которое пройдет в четвертый раз. В рамках АрМИ-2018 запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и впервые - в Иране. Приглашены участники из 80 государств. От России участие в международном этапе примут победители всеармейских состязаний.
04.06.2018
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