Украина "задавит" Россию "крутым оружием"



Испытания украинской корректируемой ракеты "Вільха" для РСЗО "Смерч", 26.08.2016.

Источник: Аппарат СНБО Украины Испытания украинской корректируемой ракеты "Вільха" для РСЗО "Смерч", 26.08.2016.Источник: Аппарат СНБО Украины

Украина будет "задавливать" Россию не числом солдат, а качественным "крутым оружием", заявил Obozrevatel глава концерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Журналист издания Александр Подобрий спросил менеджера о том, есть ли "крутое оружие", о котором ранее никому не рассказывалось. "Есть. Сейчас проводятся испытания крылатой ракеты", — ответил Букин. Менеджер не раскрыл подробностей о новой ракете.

Глава "Укроборонпрома" отметил, что в концерне "стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок". "Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", — сказал Букин.

В апреле конструкторское бюро "Луч" впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса "Ольха" украинского производства. Российские эксперты заявляют, что "Ольха" представляет собой вариант ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня "Смерч", разработанной в СССР в 1970-е.