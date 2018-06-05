Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
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Испытания украинской корректируемой ракеты "Вільха" для РСЗО "Смерч", 26.08.2016.
Источник: Аппарат СНБО Украины
Украина будет "задавливать" Россию не числом солдат, а качественным "крутым оружием", заявил Obozrevatel глава концерна "Укроборонпром" Павел Букин.
Журналист издания Александр Подобрий спросил менеджера о том, есть ли "крутое оружие", о котором ранее никому не рассказывалось. "Есть. Сейчас проводятся испытания крылатой ракеты", — ответил Букин. Менеджер не раскрыл подробностей о новой ракете.
Глава "Укроборонпрома" отметил, что в концерне "стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок". "Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", — сказал Букин.
В апреле конструкторское бюро "Луч" впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса "Ольха" украинского производства. Российские эксперты заявляют, что "Ольха" представляет собой вариант ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня "Смерч", разработанной в СССР в 1970-е.
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04.06.2018
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