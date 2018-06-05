Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Украина "задавит" Россию "крутым оружием"

05.06.2018 Lenta.ru 479 1
-1
Понравилась новость?
 0
Ракета "Вільха"
Испытания украинской корректируемой ракеты "Вільха" для РСЗО "Смерч", 26.08.2016.
Источник: Аппарат СНБО Украины

Украина будет "задавливать" Россию не числом солдат, а качественным "крутым оружием", заявил Obozrevatel глава концерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Журналист издания Александр Подобрий спросил менеджера о том, есть ли "крутое оружие", о котором ранее никому не рассказывалось. "Есть. Сейчас проводятся испытания крылатой ракеты", — ответил Букин. Менеджер не раскрыл подробностей о новой ракете.

Глава "Укроборонпрома" отметил, что в концерне "стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок". "Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", — сказал Букин.

В апреле конструкторское бюро "Луч" впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса "Ольха" украинского производства. Российские эксперты заявляют, что "Ольха" представляет собой вариант ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня "Смерч", разработанной в СССР в 1970-е.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Компании
Луч КБ
Укроборонпром

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Враг
8472
№1
05.06.2018 15:13
Закидают шапками диких ватников.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 16:42
  • 1
Американский автоматический карабин M4A1 оказался с дефектом
  • 05.06 16:38
  • 1
На Украине испытали пожирающую саму себя ракету
  • 05.06 16:29
  • 13
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 05.06 16:24
  • 1
Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?
  • 05.06 16:20
  • 2
Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России
  • 05.06 16:09
  • 2
Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
  • 05.06 15:48
  • 4
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 05.06 15:40
  • 23
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 05.06 15:30
  • 23
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 05.06 15:24
  • 1524
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:13
  • 1
Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
  • 05.06 12:29
  • 18
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 05.06 09:57
  • 3
Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
  • 05.06 09:29
  • 745
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 05.06 07:59
  • 149
С опозданием на 10 лет
другие обсуждаемые темы