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Около 30 тыс. человек освоили военно-учетные специальности в ДОСААФ в 2017 году

05.06.2018 ТАСС 494 0
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ДОСААФ
Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник: РИА Новости. Кирилл Брага

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, плановое задание выполнено полностью

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Почти 30 тыс. человек прошли подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ в 2017 году. Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании наблюдательного совета общества.

"ДОСААФ России продолжает работу по реализации поставленных перед ним государственных задач. Сегодня общество представляет собой эффективную систему подготовки граждан к военной службе, которая включает в себя 1 тыс. 177 образовательных организаций. В прошлом году в них прошли обучение 29 тыс. 519 молодых людей по 14 военно-учетным специальностям", - сказал Шойгу.

По его словам, плановое задание выполнено полностью.

"Одним из важных достижений ДОСААФ за отчетный период стало успешное выступление его представителей в финалах Армейских международных игр. Это был полезный опыт. Считаю, что его необходимо закрепить в текущем году", - добавил глава Минобороны.

Клубы ДОСААФ подготовили в 2017 году более 1 тыс. стрелков-парашютистов для прохождения срочной службы в Воздушно-десантных войсках, сообщил также Шойгу. "Активно велась допризывная подготовка юношей к службе в Воздушно-десантных войсках. За прошедший год базовые знания, умения и навыки получила 1 тыс. стрелков-парашютистов", - сказал Шойгу.

Он добавил, что "подобная программа под названием "Моряк" успешно проводится в Военно-морском флоте.

"Также хочу сказать, что по инициативе ДОСААФ состоялись парламентские слушания, в ходе которых обсуждались вопросы совершенствования законодательства в сфере допризывной подготовки и патриотического воспитания", - продолжил глава оборонного ведомства.

"Важно отметить, что ДОСААФ не только готовит молодежь к военной службе, но и уделяет большое внимание развитию массового спорта, возрождению добрых традиций детских и юношеских организаций", - сказал министр.

По его словам, общество продолжает совершенствовать свою Ассоциацию военно-патриотических клубов, принимает активное участие в работе движения "Юнармия".
04.06.2018
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